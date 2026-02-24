Διπλή ευκαιρία μετά το «αιώνιο»

Το τριφύλλι έχει διπλή ευκαιρία - αντίδρασης, πρώτα στον επαναληπτικό με την Ριέκα και ακολούθως στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα.

Όπως έκανε και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και τώρα, οι πράσινοι έχουν την δυνατότητα να επιστρέψουν στις νίκες στην πιο κρίσιμη (έως την επόμενη) στιγμή.

Πρόκριση με Ριέκα και νίκη στο ΓΣΠ απέναντι στον δεύτερο Απόλλωνα.