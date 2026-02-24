ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έστειλε... σπίτι της την Ίντερ η Μπόντο των θαυμάτων - Τελείωσε τη δουλειά η Νιούκαστλ

Έστειλε... σπίτι της την Ίντερ η Μπόντο των θαυμάτων - Τελείωσε τη δουλειά η Νιούκαστλ

Η Μπόντο/Γκλιμτ έκανε ένα ακόμη θαύμα, αφού κατάφερε να νικήσει και στο Μιλάνο την Ίντερ επικρατώντας 2-1! Άνετη πρόκριση για τη Νιούκαστλ που μετά την εξάρα στο πρώτο ματς νίκησε 3-2 την Καραμπάγκ.

Σπουδαία Μπόντο/Γκλιμτ, γράφει ιστορία! Η τρομερή ομαδάρα του Κιέτι Κνούτσεν, συνεχίζει τα... θαύματα στο φετινό Champions League απέναντι σε μεγαθήρια και έστειλε ένα από αυτά στο σπίτι! Η νορβηγική ομάδα, με ρεσιτάλ τακτικής και άμεσου ποδοσφαίρου, άλωσε το «Τζουσέπε Μεάτσα» επικρατώντας 2-1 της Ίντερ και προκρίθηκε πανηγυρικά στους «16» του UEFA Champions League!

Mετά από ένα κακό πρώτο ημίχρονο, η Μπόντο, κατάφερε να προηγηθεί, όταν ο Μπλόμπεργκ, εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Ακάνζι, έκλεψε την μπάλα, έκανε το σουτ, ο Ζόμερ απέκρουσε, αλλά ο Χάουγκε που ακολούθησε τη φάση έσπρωξε την μπάλα στην κενή εστία για το 0-1!

Η ομάδα του Κίβου προσπάθησε να βγει μαζικά μπροστά για να βρει γρήγορο γκολ ισοφάρισης που θα της έδινε κάποιες ελπίδες, όμως στο 72' ήρθε η απόλυτη ψυχρολουσία. Φοβερή αντεπίθεση από τους φιλοξενούμενους από τα δεξιά με τον Χάουγκε να κάνει φανταστική σέντρα στην περιοχή, με τον Έβγιεν να κάνει πλασέ στην κίνηση για το 0-2.

Το μόνο που κατάφερε η Ίντερ, ήταν να μειώσει σε 2-1 με επεισοδιακό τρόπο, όταν από κόρνερ, ο Μπαστόνι με προβολή έκανε την μπάλα να περάσει την γραμμή.

Την ίδια στιγμή στο «St. James's Park» η Νιούκαστλ, έκανε τη δουλειά, απέναντι στην Καραμπάγκ, έχοντας προίκα το 1-6 του πρώτου ματς. Μόλις στο 4' οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με περιπετειώδη τρόπο χάρη σε τέρμα του Τονάλι, ενώ δυο λεπτά αργότερα, ο Ζοέλινγκτον έκανε το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος η Καραμπάγκ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ντουράν για το 2-1, όμως η απάντηση της Νιούκαστλ ήταν άμεση, με τον Μπότμαν στο 52' να κάνει το 3-1. Οι Αζέροι, πέντε λεπτά αργότερα, κέρδισαν πέναλτι με τον Γιάνκοβιτς να το χάνει, όμως στην επαναφορά ο Καφαρκιουλίγεφ διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Oι πρώτοι αγώνες των playoffs

Tρίτη (17/2)

Γαλατάσαραϊ-Γιουβέντους 5-2

(15’ Σάρα, 49’, 75’ Λανγκ, 60’ Σάντσες, 86’ Μπούι – 17’, 32’ Κουπμάινερς)

Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

(2’, 18’ Μπαλογκούν – 29’ , 67’ Ντουέ, 41’ Χακίμι)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αταλάντα 2-0

(3’ Γκιρασί, 42’ Μπάιερ)

Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

(50’ Βινίσιους)

Τετάρτη (18/2)

Καραμπάγκ-Νιουκάστλ 1-6

(Τζφαργκουλίεφ 51' - Γκόρντον 3', 31', 33', 45' , Τιαό 8' , Μέρφι 72' )

Μπόντο/Γκλιμτ-Ίντερ 3-1

(Φετ 20', Χάουγκε 61', Χεγκ 64'/Εσπόζιτο 30')

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2

(Σικ 60’, 63’ )

Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-3

(Ονιεντίκα 52', Τρεσόλντι 60', Τζόλης 89', /Άλβαρες 8', Λούκμαν 45', Ορντόνιες 79')

 

Το πρόγραμμα των ρεβάνς

 

Tρίτη (24/2)

 

Ατλέτικο – Μπριζ 4-1

 

(23'/76'/87' Σέρλοθ, 48' Καρντόζο - 36' Ορντόνιες)

 

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0

 

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 0-2

 

(58' Χάουγκε, 72' Έβιεν)

 

Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2

 

(4' Τονάλι, 6΄Ζοέλινγκτον, 52' Μπότμαν - 51' Ντουράν, 57' Καφαρκιουλίγεφ)

 

 

Τετάρτη (25/2)

 

19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ COSMOTE SPORT 7 HD

 

22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ COSMOTE SPORT 3 HD

 

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό COSMOTE SPORT 5 HD

 

22:00 Ρεάλ – Μπενφίκα COSMOTE SPORT 2 HD

 

 

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16

 

Nτόρτμουντ ή Αταλάντα / Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν

 

Μπόντο/Γκλιμτ ή Μπενφίκα / Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι

 

Μονακό/ Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

 

Γαλατασαράι / Γιουβέντους ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Έστειλε... σπίτι της την Ίντερ η Μπόντο των θαυμάτων - Τελείωσε τη δουλειά η Νιούκαστλ

