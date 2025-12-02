Αυτά τα παιχνίδια (πρέπει) να τελειώνουν στο 6΄

Οι πράσινοι έκαναν το καθήκον τους στο πλαίσιο της 12ης στροφής, κέρδισαν στο τέλος με 3-1 επιστρέφοντας στις νίκες στο πρωτάθλημα έπειτα από την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα».

Το τριφύλλι, με πολλές - αναγκαστικές αλλαγές, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στα «Περιστέρια» και κάνοντας απλά τα βασικά έφτασε σε μία άνευ ιδρώτα νίκη στο ΓΣΠ.

Ο ιδανικός τρόπος για να κερδίζεις τέτοιου είδους παιχνίδια είναι αυτός... Να τα «καθαρίζεις» το συντομότερο δυνατό. Αυτό έκανε η Ομόνοια παραμένοντας για άλλη μία αγωνιστική σε απόσταση βολής απ΄τη πρώτη θέση της βαθμολογίας.

ψ.