ΑΕΛ/Απόλλων: Από το... χάος στον σεβασμό και την αθλητοπρέπεια (ΦΩΤΟ)

Την ώρα που οι ανεγκέφαλοι συνέχισαν και χθες να προβαίνουν σε έκνομες πράξεις, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του ντέρμπι ΑΕΛ - Απόλλωνα έρχονται να διδάξουν πως αυτό που τους χωρίζει είναι μόνο τα ενενήντα λεπτά.

Η αληθινή μαγεία του ποδοσφαίρου αποτυπώνεται σε όμορφα στιγμιότυπα μετά το ντέρμπι, τα οποία αποδεικνύουν τον σεβασμό και την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των παικτών και των προπονητών. Δείτε τις στιγμές που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.