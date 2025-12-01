Σέρχιο Ράμος: Φεύγει από το Μεξικό αλλά δεν αποσύρεται - Η Ίντερ Μαϊάμι και η επιστροφή στην Ισπανία

Ο Σέρχιο Ράμος απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Μοντερέι για την ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει τον Δεκέμβριο, αλλά δεν προτίθεται να αποσυρθεί.

Ωστόσο στα χέρια του λέγεται πως έχει δελεαστική πρόταση από την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ (MLS).

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, φορώντας τη φανέλα με το Νο 93, έχει κάνει καλές εμφανίσεις με τη νέα του ομάδα, έχοντας 23 συμμετοχές, όλες στη βασική ενδεκάδα της Μοντερέι.

Ο 39χρονος στόπερ έχει αποφασίσει να φύγει από το Μεξικό και επιθυμία του φέρεται να είναι να επιστρέψει τον Ιανουάριο στην Ισπανία για να είναι κοντά στην οικογένεια του.