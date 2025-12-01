ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ματθαίου: «Σε κάποιους αγώνες θα πρέπει να υπάρχουν και ξένοι στο γήπεδο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ματθαίου: «Σε κάποιους αγώνες θα πρέπει να υπάρχουν και ξένοι στο γήπεδο»

Όλα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τϋπου της Πάφου.

Για διάφορα θέματα της Πάφου μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95,0 ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Χριστόφορος Ματθαίου. Αναλυτικά:

Για τη νίκη κόντρα στην ΕΝΥ: «Ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, με ιδιαιτερότητες. Μια ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά και αυτό ήταν πολύ κοντά να γίνει. Μίλησε ο χαρακτήρας των ποδοσφαιριστών και στο τέλος πανηγυρίσαμε μια μεγάλη νίκη. Δεν ήταν και το καλύτερο παιχνίδι, ειδικά με αυτά στο β΄ μέρος. Όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα μας. Προτιμάμε να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς με καλή εμφάνιση. Η ποιότητα και η τύχη, ήταν σημαντικοί παράγοντες για τη νίκη μας. Μπράβο στον αντίπαλο για την προσπάθεια. Πρέπει πάντα να δίνουμε το 100% μέχρι τέλους».

Για τον Κίνα: «Ο Κίνα φέτος πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι σημαντικοί».

Για το κεφάλαιο διαιτησία: «Δεν είναι μέρος της στρατηγικής μας να μιλάμε για διαιτησία. Δεν θέλουμε να πληρώνουμε προστίματα, υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να αξιοποιούμε τα λεφτά. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν ξένοι βαρίστες, αλλά σε κάποιους αγώνες θα πρέπει να υπάρχουν και ξένοι στο γήπεδο, ώστε να αποφύγουμε την προκατάληψη».

Για το παιχνίδι με τον Ακρίτα: «Ένα παιχνίδι της πόλης, με σοβαρότητα και ταπεινότητά στόχος είναι πάντα η νίκη».

Για τα αγωνιστικά: «Έχει συμπληρώσει κάρτες ο Ντράγκομιρ, αλλά δεν έχει αποφασιστεί σε ποιον αγώνα θα είναι εκτός. Είναι κοντά στην επιστροφή του ο Σέμα. Είναι κανονικά διαθέσιμος ο Γκολντάρ».

Για ανανεώσεις και μεταγραφές: «Eίναι στο πίσω μέρος του μυαλό μας. Όταν υπάρχει κάτι επίσημο θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ: Μπορεί;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φιλική ήττα της Εθνικής μας από το Λουξεμβούργο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Σιμεόνε: «Δεν θα πάρω... σύνταξη στην Ατλέτικο-Θα ήθελα να αναλάβω την Ίντερ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λεμεσός: Σύλληψη 34χρονου που φέρεται να έριξε ναυτική φωτοβολίδα κατά αστυνομικών

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ομόνοια/ΒΙΝΤΕΟ: Ζεσταίνοντας τις μηχανές για το ματς με την Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σέρχιο Ράμος: Φεύγει από το Μεξικό αλλά δεν αποσύρεται - Η Ίντερ Μαϊάμι και η επιστροφή στην Ισπανία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ματθαίου: «Σε κάποιους αγώνες θα πρέπει να υπάρχουν και ξένοι στο γήπεδο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έρχονται εξελίξεις με Κίκο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Από τα δικά της πόδια εξαρτάται η... απόδραση

ΑΕΚ

|

Category image

Τα σενάρια για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή στη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Γιαμάλ: «Κάποιοι ξαναβλέπουν ποδόσφαιρο εξαιτίας μου – Δεν θέλω να γίνω ο νέος Μέσι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ: Μεταγραφή ουσίας και εμπειρίας με Αγαθοκλέους

ΑΕΛ

|

Category image

Φανούριος: Η καλή δουλειά της Αστυνομίας, η αντίδραση και αυτά μπορεί να γίνουν «και σε χώρες όπως η Ολλανδία».

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες: Αποχωρεί ο Ευθύμιος Αγαθοκλέους από τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απόλυτη προσήλωση για να μην την πατήσει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη