Ματθαίου: «Σε κάποιους αγώνες θα πρέπει να υπάρχουν και ξένοι στο γήπεδο»

Για διάφορα θέματα της Πάφου μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95,0 ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Χριστόφορος Ματθαίου. Αναλυτικά:

Για τη νίκη κόντρα στην ΕΝΥ: «Ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, με ιδιαιτερότητες. Μια ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά και αυτό ήταν πολύ κοντά να γίνει. Μίλησε ο χαρακτήρας των ποδοσφαιριστών και στο τέλος πανηγυρίσαμε μια μεγάλη νίκη. Δεν ήταν και το καλύτερο παιχνίδι, ειδικά με αυτά στο β΄ μέρος. Όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα μας. Προτιμάμε να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς με καλή εμφάνιση. Η ποιότητα και η τύχη, ήταν σημαντικοί παράγοντες για τη νίκη μας. Μπράβο στον αντίπαλο για την προσπάθεια. Πρέπει πάντα να δίνουμε το 100% μέχρι τέλους».

Για τον Κίνα: «Ο Κίνα φέτος πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι σημαντικοί».

Για το κεφάλαιο διαιτησία: «Δεν είναι μέρος της στρατηγικής μας να μιλάμε για διαιτησία. Δεν θέλουμε να πληρώνουμε προστίματα, υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να αξιοποιούμε τα λεφτά. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν ξένοι βαρίστες, αλλά σε κάποιους αγώνες θα πρέπει να υπάρχουν και ξένοι στο γήπεδο, ώστε να αποφύγουμε την προκατάληψη».

Για το παιχνίδι με τον Ακρίτα: «Ένα παιχνίδι της πόλης, με σοβαρότητα και ταπεινότητά στόχος είναι πάντα η νίκη».

Για τα αγωνιστικά: «Έχει συμπληρώσει κάρτες ο Ντράγκομιρ, αλλά δεν έχει αποφασιστεί σε ποιον αγώνα θα είναι εκτός. Είναι κοντά στην επιστροφή του ο Σέμα. Είναι κανονικά διαθέσιμος ο Γκολντάρ».

Για ανανεώσεις και μεταγραφές: «Eίναι στο πίσω μέρος του μυαλό μας. Όταν υπάρχει κάτι επίσημο θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες».