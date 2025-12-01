Οτσόα και η... ξεχασμένη προειδοποίηση

Αναμφίβολα, ο Γκιγιέρμο Οτσόα είναι ένας τερματοφύλακας με μεγάλη εμπειρία, όμως το κόρνερ του Βέισμπεκ στο 61ο λεπτό τον βρήκε... απροετοίμαστο.

Η αλήθεια είναι ότι μετά την πρώτη επικίνδυνη εκτέλεση του Βέισμπεκ (41’), όπου η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, ο Μεξικανός γκολκίπερ έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικός και υποψιασμένος για την επόμενη φάση.

Όμως, παρά την προειδοποίηση, ο τερματοφύλακας των γαλαζοκιτρίνων δεν αντέδρασε σωστά. Από την άλλη ο 28χρονος Γάλλος απέδειξε πόσο αριστουργηματικές εκτελέσεις κόρνερ πραγματοποιεί.