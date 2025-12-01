Από τα δικά της πόδια εξαρτάται η... απόδραση

Το μομέντουμ είναι με το μέρος της, αλλά θα πρέπει να αποδείξει την ανωτερότητά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ καλείται να έχει ομαλή μετάβαση από τον Conference League στο κυπριακό πρωτάθλημα, κερδίζοντας απόψε (19:00) εκτός έδρας τον Ακρίτα για να διατηρηθεί στις ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Στις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις που επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις αμέσως μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι (στη φάση της League Phase), η ΑΕΚ μετρά μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και από ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη απέναντι στη Ριέκα. Η ψυχολογία και τα προγνωστικά είναι με το μέρος της, αλλά θα πρέπει να μετουσιώσει την ποιότητά της μέσα στο γήπεδο.

Κάποιες διαφοροποιήσεις στο βασικό σχήμα για σκοπούς φρεσκαρίσματος λογικά θα κάνει ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Δεν αναμένονται όμως θεαματικές αλλαγές. Το βασικό σχήμα αποτελεί γρίφο για δυνατούς λύτες, διότι είναι άγνωστο μέχρι σε ποιο βαθμό θα κάνει rotation ο Ισπανός κόουτς. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο τιμωρημένος Μιλίτσεβιτς, ενώ τραυματίας παραμένει ο Ροντέν. Μια πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Χάιρο (Γκαρσία), Σαμπορίτ, Ρομπέρζ, Λέδες, Πονς, Ναούμ, Ιβάνοβιτς, Ρούμπιο, Μπάγιτς ή Ανγκιέλσκι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσει ο Καμπρέρα. Θέση βασικού διεκδικούν και οι Μιραμόν, Σουάρες, Νάλι.