Έρχονται εξελίξεις με Κίκο

Η Ανόρθωση βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Κίκο, με τις επαφές μεταξύ του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή και της διοίκησης να εξελίσσονται θετικά.

Η παραμονή του 32χρονου αριστερού μπακ κρίνεται σημαντική για την ομάδα, καθώς είναι από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια.

Το συμβόλαιο του Κίκο εκπνέει τον ερχόμενο Μάιο, αλλά όπως όλα δείχνουν το πιθανότερο είναι να παραμείνει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και την επόμενη χρονιά.