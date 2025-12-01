ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα σενάρια για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή στη Formula 1

Ο τελευταίος αγώνας θα είναι για γερά νεύρα στο Άμπου Ντάμπι.

Μετά την νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix του Κατάρ, τρεις οδηγοί παραμένουν στην διεκδίκηση του τίτλου, πριν από τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, που θα διεξαχθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο, στο Άμπου Ντάμπι. Αυτή η... ασυνήθιστη κατάσταση, πολλαπλασιάζει τα πιθανά σενάρια μεταξύ του Λάντο Νόρις, ο οποίος προηγείται στην κατάταξη με 408 βαθμούς, του Φερστάπεν (396β.) και του Οσκαρ Πιάστρι (392β.).

Εκτός από το προβάδισμά του στην βαθμολογία, ο Νόρις έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα, έναντι των δύο αντιπάλων του, καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Φερστάπεν (σ.σ. στους 414 βαθμούς), ο Βρετανός έχει τον ίδιο αριθμό νικών (7) με τον Ολλανδό, αλλά περισσότερες δεύτερες θέσεις (8 έναντι 6). Επίσης, σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Πιάστρι (σ.σ. στους 410 βαθμούς), θα έχει επίσης τον ίδιο αριθμό νικών (7), αλλά περισσότερες δεύτερες θέσεις (8 έναντι 4).

Ωστόσο, ένα αποτέλεσμα και μία κατάταξη, ίδια με αυτήν στον αγώνα του Κατάρ, θα δώσει τον τίτλο στον Φερστάπεν με έναν (!) βαθμό διαφορά.

Τα πιθανά σενάρια για την ανάδειξη του εφετινού παγκόσμιου πρωταθλητή στην Φόρμουλα Ενα, έχουν ως εξής:

Ο Νόρις θα είναι πρωταθλητής εάν...

- Τερματίσει στο βάθρο

- Τερματίσει 4ος ή 5ος και δεν νικήσει ο Φερστάπεν

- Τερματίσει 6ος και δεν νικήσουν, ούτε ο Φερστάπεν, ούτε ο Πιάστρι

- Τερματίσει 7ος ή 8ος, ο Πιάστρι δεν νικήσει και ο Φερστάπεν τερματίσει 3ος

- Τερματίσει 9ος, ο Πιάστρι δεν νικήσει και ο Φερστάπεν είναι εκτός βάθρου

- Τερματίσει 10ος, ο Πιάστρι 3ος και ο Φερστάπεν είναι εκτός βάθρου.

- Δεν συγκεντρώσει βαθμούς, ο Πιάστρι τερματίσει 3ος και ο Φερστάπεν είναι εκτός βάθρου

Ο Φερστάπεν θα είναι πρωταθλητής εάν...

- Νικήσει και ο Νόρις τερματίσει 4ος

- Τερματίσει 2ος, δεν νικήσει ο Πιάστρι και ο Νόρις τερματίσει 8ος

- Τερματίσει 3ος, δεν νικήσει ο Πιάστρι και ο Norris τερματίσει 9ος

Ο Πιάστρι θα είναι πρωταθλητής εάν...

- Νικήσει και ο Νόρις τερματίσει 6ος

- Τερματίσει 2ος, ο Φερστάπεν δεν ανέβει στο βάθρο και ο Νόρις είναι 10ος

Διαβαστε ακομη