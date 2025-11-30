ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αγαπημένος» του Νατέλ ο Απόλλωνας

Ο Απόλλωνας ήταν ήδη η ομάδα κόντρα στην οποία ο Λέο Νατέλ έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ και ο Βραζιλιάνος... το έκανε ξανά.

Στο 48ο λεπτό του λεμεσιανού ντέρμπι ο άσος της ΑΕΛ σκόραρε με προβολή μετά από σέντρα του Ιμανισίμουε διαμορφώνοντας το 2-0 για την ομάδα του.

Αυτό ήταν το τέταρτο του γκολ κόντρα στον Απόλλωνα, καθώς είχε σκοράρει άλλα τρία απέναντί του, τη σεζόν 2018/19, όταν φορούσε τότε τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ.

Σημειώνεται πως ο Νατέλ δεν έχει σκοράρει περισσότερα από δύο γκολ κόντρα σε καμία άλλη ομάδα!

O Aπόλλωνας είναι πάντως και η ομάδα που ο Νατέλ έχει δώσει απέναντί της τους περισσότερους αγώνες. Έχει αντιμετωπίσει τους κυανόλευκους δέκα φορές, ενώ ακολουθούν Ανόρθωση (ένα γκολ) και ΑΕΚ με εννέα (δεν σκόραρε απέναντί της).

