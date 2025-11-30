Το έκανε ξανά: Χαμένο πέναλτι ο Πέπε; Γκολ ο Σούνιτς!

Για δεύτερη φορά στη φετινή σεζόν ο Πέπε χάνει πέναλτι, για δεύτερη φορά ακολουθεί γκολ του Σούνιτς!

Στο ματς με την Krasava ENY, ο Πορτογάλος χαφ της Πάφου ανέλαβε στο 28' να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του (μέσω VAR) για ανατροπή του Κορέια από τον Χριστοδούλου όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ζάντρο, ο οποίος απέκρουσε. Παρ' όλα αυτά, ο Σούνιτς στην επαναφορά με πλασέ σκόραρε για το 2-0 της ομάδας του.

Το σκηνικό θύμισε τον αγώνα της Πάφου με την Ομόνοια Αραδίππου, αν και τότε ο Βόσνιος δεν σκόραρε στην επαναφορά, αλλά αργότερα. Σχεδόν στο ίδιο χρονικό σημείο (27΄!) ο Πέπε έχασε πέναλτι και στο 55΄ ο Σούνιτς άνοιξε το σκορ για την Πάφο!