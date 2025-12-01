Λεμεσός: Σύλληψη 34χρονου που φέρεται να έριξε ναυτική φωτοβολίδα κατά αστυνομικών

Διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον του 34χρονου, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή, καθώς φέρεται να έριξε ναυτική φωτοβολίδα προς τα μέλη της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια μετάβασης μοτοσικλετιστών, προς το στάδιο Άλφαμέγα, για τον αγώνα ΑΕΛ – Απόλλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17:25, όταν περίπου 50 μοτοσικλετιστές, που μετέβαιναν στο γήπεδο, απέκοψαν την τροχαία κυκλοφορία στη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της οδού Ναυαρίνου με την οδό Ειρήνης. Ένα πρόσωπο φέρεται να άναψε και να έριξε πυρσό, ενώ ταυτόχρονα ρίχθηκε αριθμός κροτίδων, με μέλη της αντιοχλαγωγικής διμοιρίας να επεμβαίνουν και να κάνουν χρήση χημικών.

Την ίδια ώρα, πρόσωπο που είχε καλυμμένο το πρόσωπο του με κουκούλα, έριξε ναυτική φωτοβολίδα προς τα μέλη της Αστυνομίας, χωρίς όμως να προκληθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός ή ζημιά σε περιουσία. Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να προσπάθησε να εκτοξεύσει δεύτερη ναυτική φωτοβολίδα, ωστόσο αστυνομικός το ακινητοποίησε και το συνέλαβε για τα αυτόφωρα αδικήματα της οχλαγωγίας και παράνομης κατοχής, μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 34χρονο κάτοικο Λεμεσού, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε μία αχρησιμοποίητη ναυτική φωτοβολίδα, μια κροτίδα και ένας πυρσός, καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα που παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των αστυνομικών ανακριτών για την εξαήμερη προσωποκράτηση του.

Εν τω μεταξύ, για άλλους τρεις οπαδούς που συνελήφθηκαν, δυο για οχλαγωγία και ένας για κατοχή ναρκωτικών και επίθεση σε αστυνομικό, η Αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε καταχώρηση των υποθέσεων ενώπιον του δικαστηρίου.

Η πρώτη περίπτωση αφορά 39χρονο και 24χρονο, οι οποίοι φέρεται να εξύβρισαν και να επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, όταν έγινε έκκληση σε ομάδα ατόμων να αποχωρήσουν από την είσοδο του γηπέδου, καθώς δεν είχαν εξασφαλίσει εισιτήρια εισόδου.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά 26χρονο, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια του έλεγχου, πριν την έναρξη του αγώνα, όταν εντοπίστηκε στην κατοχή του ένας κυλινδρικός σπαστήρας εντός του οποίου υπήρχαν ίχνη κάνναβης. Στην προσπάθεια μέλους της Αστυνομίας να του περάσει χειροπέδες, φέρεται να αντιστάθηκε και να επιτέθηκε στον αστυνομικό, καθώς και σε δεύτερο αστυνομικό που προσέτρεξε σε βοήθεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ