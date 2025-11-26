ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κίνηση των Λουίζ και Γκολντάρ προς τον Νεόφυτο Μιχαήλ στο φινάλε

Οι δυο έμπειροι παίκτες της Πάφος FC εμψύχωσαν τον Κύπριο τερματοφύλακα

Στο δεύτερο γκολ της Μονακό ο Μιχαήλ έκανε τεράστιο λάθος δίνοντας τη μπάλα σε αντίπαλο για να πετύχει το 2-1, ενώ ο Κύπριος τερματοφύλακας είχε και κάποιες άλλες λανθασμένες ενέργειες στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος όμως ήταν ο γνωστός καλός Νεόφυτος και στην πρώτη ευκαιρία των Γάλλων στο 49’ κατάφερε να σώζει την εστία του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης που βρήκε την Πάφο FC να παίρνει ένα βαθμό με ισοπαλία 2-2, οι έμπειροι Νταβίντ Λουίζ και Γκολντάρ πήγαν προς το μέρος του Κύπριου τερματοφύλακα και τον εμψύχωσαν.

Εξάλλου, όλοι έχουν δικαίωμα στο λάθος και σίγουρα αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Κύπριος τερματοφύλακας διανύει μία εξαιρετική περίοδο.

O Μιχαήλ αποθεώθηκε και από τον κόσμο της ομάδας, αλλά και τον προπονητή του.

