To μεγάλο comeback!

Ο Νταβίντ Αμπάνια είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο του comeback στον ΑΠΟΕΛ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε μακριά από τον αγωνιστικό χώρο τη περασμένη σεζόν. Η επιστροφή του θεωρείται θέμα χρόνου και αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην ομάδα της Λευκωσίας.

Ο Γκανέζος μέσος, γνωστός για την ποιότητα και την καθοριστική του παρουσία στη μεσαία γραμμή, θα προσφέρει σημαντική ενίσχυση στον ΑΠΟΕΛ, ενισχύοντας τόσο την δημιουργία όσο και την ισορροπία του παιχνιδιού. Ο Πάμπλο Γκαρσία και το τεχνικό επιτελείο παρακολουθούν στενά την πορεία της αποθεραπείας του, με στόχο να τον επαναφέρουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην ενεργό δράση.

Α.Β.