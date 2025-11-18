Η μεγάλη ευκαιρία για Σουρινάμ και Μοντνόρ

Το Σουρινάμ βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το να γράψει ιστορία και να εξασφαλίσει για πρώτη φορά την παρουσία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο άσος του Άρη βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για τη μεγάλη, καθοριστική αναμέτρηση κόντρα στη Γουατεμάλα, τα ξημερώματα της 19ης Νοεμβρίου (03:00).

Η αντίπαλος είναι βαθμολογικά αδιάφορη, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία στο Σουρινάμ να «κλειδώσει» το ιστορικό εισιτήριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες το ερχόμενο καλοκαίρι!