Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου μία έως δύο εβδομάδες, μετά τη θλάση που υπέστη στην αριστερή βουβωνική χώρα. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Σαμς Σαράνια στο X, στην οποία ο Αμερικανός δημοσιογράφος ανέφερε:

«Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, υπέστη ελαφρά θλάση στην αριστερή βουβωνική χώρα και θα χάσει 1 έως 2 εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Θετικό ήταν το αποτέλεσμα των εξετάσεων της Τρίτης για τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης στο NBA με μέσο όρο 30 πόντους και 10 ριμπάουντ».

Ο Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 118-106. Την Τρίτη (18/11) υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος, με τα αποτελέσματα να θεωρούνται ενθαρρυντικά για το ιατρικό επιτελείο των Μπακς.

NBA

Διαβαστε ακομη