Πρώην αστέρας της Λίβερπουλ κινδυνεύει με πτώχευση μετά από διαμάχη με τον αδερφό του

Ο πρώην αστέρας της Premier League, Στιβ Φίναν, βρίσκεται στα πρόθυρα πτώχευσης μετά από μια μαραθώνια νομική διαμάχη που ξεκίνησε από έναν καβγά πολλών εκατομμυρίων με τον αδελφό του.

Ο Στιβ Φίναν, ο οποίος κέρδισε το Champions League με τη Λίβερπουλ, κατέληξε να εμπλακεί σε σχεδόν μια δεκαετία νομικής διαμάχης, αφότου ενεπλάκη σε μια καταστροφική επιχείρηση ακινήτων με τον αδελφό του, Σον.

Όταν άρχισε να ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο διοικούνταν η επιχείρηση, γύρω στο 2016, μήνυσε τον Σον. Το 2018 κατάφερε να εξασφαλίσει μια συμφωνία ύψους 4 εκατ. λιρών στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής δεν πήρε ποτέ τα χρήματά του. Αντ’ αυτού, ο αδελφός του κηρύχθηκε σε πτώχευση τον Ιούλιο του 2019, με τον ίδιο τον Φίνναν να μπλέκει έκτοτε σε μια σειρά νέων δικαστικών μαχών με τους δικηγόρους του.

Σε μία από αυτές ο πρώην παίκτης κατέληξε να επιβαρυνθεί με δικαστικά έξοδα εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ο Ιρλανδός πρώην μπακ δεν έχει πληρώσει το χρέος του και τώρα αντιμετωπίζει νέα αίτηση πτώχευσης στο Κεντρικό Πολιτικό Δικαστήριο του Λονδίνου. Επιπλέον, βρέθηκε σε νέα δικαστική διαμάχη με τους δικηγόρους που ανέλαβαν στη συνέχεια την υπόθεσή του, την Candey Ltd, αφού αμφισβήτησε τις αμοιβές τους για την ανάληψη του φακέλου, διαμάχη την οποία επίσης έχασε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η υπόθεση πήγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου προσπάθησε να ασκήσει έφεση κατά προηγούμενων αποφάσεων στην υπόθεση πτώχευσης, αλλά ένας δικαστής του είπε ότι απλώς «καθυστέρησε» τα πράγματα με μια «ανέλπιδη» έφεση.

«Έχω την ισχυρή άποψη ότι η παρούσα έφεση απλώς συνιστά μια προσπάθεια εκ μέρους του να καθυστερήσει την τελική ακρόαση αυτής της αίτησης για όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο κ. Δικαστής Μέλορ. Ο 49χρονος Φίναν, γεννημένος στο Λίμερικ, απήλαυσε μια λαμπρή καριέρα στην Premier League με τις Φούλαμ, Λίβερπουλ και Πόρτσμουθ, κερδίζοντας τρόπαια Champions League και Κύπελλο Αγγλίας, ενώ αγωνίστηκε και περισσότερες από 50 φορές για την εθνική ομάδα της χώρας του.

