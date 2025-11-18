ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χρόνος σε νέα πρόσωπα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ευκαιρία για πολλούς ποδοσφαιριστές αποτελεί το σημερινό φιλικό της Κύπρου με την Εσθονία, καθώς ο Απόστολος Μάντζιος θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θέλει να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που μέχρι τώρα δεν είχαν σημαντικό ρόλο στα προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής.

Ο Μάντζιος επιδιώκει να αξιολογήσει την αγωνιστική κατάσταση όλων των επιλογών του, δίνοντας λεπτά σε ποδοσφαιριστές που χρειάζεται να δει σε πραγματικές συνθήκες. Στόχος του παραμένει να σχηματίσει την πιο έτοιμη και ανταγωνιστική εικόνα της Εθνικής Κύπρου στο δρόμο για τις επίσημες υποχρεώσεις που έρχονται.

