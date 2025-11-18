Ενα μήνα εκτός ο Σέσκο

Ο Σλοβένος διεθνής φορ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο και σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο των «κόκκινων διαβόλων» αναμένεται να μείνει εκτός γηπέδων τις επόμενες εβδομάδες και εκτιμάται πως θα επιστρέψει λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ο Σέσκο μάλιστα δεν ταξίδεψε με την εθνική Σλοβενίας, επιλέγοντας να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία στο προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ στο Καρινγκτον. Ο 22χρονος επιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε τον Αύγουστο από τη Λειψία έναντι 76.5 εκατ. ευρώ (συν επιπλέον 8.5 εκατ. σε μπόνους επίτευξης στόχων), έχει σημειώσει δύο γκολ σε 11 συμμετοχές με τους «κόκκινους διαβόλους».

ΑΠΕ-ΜΠΕ