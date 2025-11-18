Να ρίξει την αυλαία με... γλυκό τρόπο

Αλλιώς το ονειρευόμασταν αυτό το φινάλε… Ας είναι! Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία στο ουδέτερο Ζάλαεγκερζεγκ για την 6η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ως γνωστόν, η Ελλάδα έχει τεθεί νοκ άουτ από την 4η αγωνιστική και την ήττα από τη Δανία, τερματίζοντας πιο κάτω τόσο από τους Σκανδιναβούς, αλλά και από τους Σκωτσέζους.

Η Ελλάδααποχαιρέτησε το Σάββατο (15/11) το κοινό της με νίκη (3-2) επί της Σκωτίας, βγάζοντας αντίδραση μετά τις δύο διαδοχικές εκτός έδρας ήττες (3-1) από Σκωτία και Δανία του περασμένου Οκτώβρη. Στοχεύει στη νίκη ώστε να ολοκληρώσει με γλυκό τρόπο τις υποχρεώσεις της, ενώ θέλει τους βαθμούς για να παραμείνει ψηλά στο ranking, ενόψει της προκριματικής φάσης του Euro 2028. Η πρόκριση στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος της γαλανόλευκης, ώστε να επιστρέψει μετά από 14 χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση. Ενδιάμεσα, ασφαλώς, έχει τις υποχρεώσεις της στο Nations League. Υπενθυμίζεται ότι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου η Εθνική ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε 5-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η Λευκορωσία είναι ξεκάθαρα (και όπως αναμενόταν) ο αδύναμος κρίκος του ομίλου. Πάντως, θα παίξει με καλή ψυχολογία στην αναμέτρηση, καθώς το περασμένο Σάββατο πήρε το πρώτο της βαθμό, με το 2-2 απέναντι στη Δανία στην Κοπεγχάγη. Μάλιστα, λίγο έλειψε να κάνει μεγάλη ζημιά στους γηπεδούχους, αφού γύρισε το ματς (έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ από το 11’) με δύο κολλητά γκολ (62’ Γκρομίκο, 65’ Ντεμτσένκο) που πέτυχε. Ωστόσο, ισοφαρίστηκε στο 79’.

Εκτός αποστολής είναι από πλευράς Ελλάδας οι τραυματίες Βαγγέλης Παυλίδης, Δημήτρης Γιαννούλης από πλευράς Εθνικής, όπως και ο τιμωρημένος Τάσος Μπακασέτας (αποβλήθηκε με τη Σκωτία). Ως γνωστόν νοκ άουτ έχουν τεθεί Ντίνος Μαυροπάνος, Φώτης Ιωαννίδης και Γιάννης Κωνσταντέλιας, ενώ είναι εκτός Δημήτρης Πέλκας και Τάσος Δουβίκας. Επιστρέφει ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του. Υπενθυμίζεται ότι Ανδρέας Τεττέη και Μπάμπης Κωστούλας έκαναν ντεμπούτο τις προάλλες, ενώ έχουν κληθεί επίσης για πρώτη φορά Νεκτάριος Τριάντης και Μάριος Βήχος. Από πλευράς Λευκορωσίας εκτός είναι οι Κόρζουν (μέσος) και Πετσένιν (μπακ).

Πηγή: sport-fm.gr