Λεβέντης: «Καθοριστικά τα επόμενα δύο ντέρμπι»

Αναλυτικά:

Για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ:

Ο Λεβέντης τόνισε ότι η ΑΕΛ έχει μπροστά της μια εξαιρετικά απαιτητική δοκιμασία απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα, υπογραμμίζοντας όμως ότι η εικόνα των «γαλαζοκίτρινων» έχει βελτιωθεί αισθητά.

Όπως ανέφερε, η ΑΕΛ ταξιδεύει στο ΓΣΠ με αυτοπεποίθηση, παρότι η συγκομιδή εκτός έδρας δεν ήταν ικανοποιητική.

Υπενθύμισε επίσης ότι το ΓΣΠ αποτελεί παραδοσιακά «δύσκολη» έδρα για την ομάδα, με τελευταία νίκη απέναντι στον ΑΠΟΕΛ να καταγράφεται στη σεζόν του πρωταθλήματος 2011-12.

«Είναι κρίμα για τον κόσμο, που μας στηρίζει διαχρονικά, να βλέπει την ομάδα να έχει πέσει αγωνιστικά τα προηγούμενα χρόνια», σημείωσε.

Για τη μεταγραφική ενίσχυση του Ιανουαρίου:

Ο εκπρόσωπος Τύπου επιβεβαίωσε ότι υπάρχει διάθεση για ενίσχυση, τονίζοντας όμως πως για να γίνουν μεταγραφές πρέπει πρώτα να υπάρξουν αποχωρήσεις, αφού δεν υπάρχει κενή θέση στον κατάλογο.

Όπως είπε, ο προπονητής Ζόρζε Μάρτινς έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, ενώ ήδη έχει δώσει το «οκέι» για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με ποδοσφαιριστές που ενδέχεται να αποχωρήσουν.

Τα επόμενα παιχνίδια, με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό των στόχων της ομάδας. «Στόχος μας παραμένει η εξάδα, ενώ η Ευρώπη περνά μέσα από το κύπελλο», υπογράμμισε.

Για την εικόνα της ΑΕΛ με τον Μάρτινς:

Ο Λεβέντης ανέφερε πως ο κόσμος έχει ηρεμήσει βλέποντας βελτίωση στο αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας μετά την έλευση του Μάρτινς. Η εικόνα απέναντι στην Πάφο και στο Παραλίμνι, όπως είπε, δείχνει ότι έχει γίνει δουλειά και πως το νέο προφίλ αποτυπώνεται στο γήπεδο.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η διακοπή μπορεί να λειτουργήσει είτε θετικά είτε αρνητικά, εκφράζοντας την ευχή η ομάδα να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε.

Για τον Μπρένο και τα μεταγραφικά σενάρια

Ο Λεβέντης απέφυγε να μπει σε συζητήσεις γύρω από δημοσιεύματα και ονόματα που κυκλοφορούν, σημειώνοντας πως είναι «πολύ νωρίς» για επιβεβαιώσεις ή διαψεύσεις.

«Όταν ένας προπονητής όπως ο Μάρτινς έχει συνεργαστεί με αρκετούς παίκτες, είναι λογικό να γράφονται πολλά. Αυτή τη στιγμή προέχει η συγκέντρωση στα δύο ντέρμπι που θα καθορίσουν τους στόχους μας», κατέληξε.