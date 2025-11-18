Nτόπα για τις νέες προκλήσεις

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η Εθνική λέει αντίο με φιλικό, σε μια χρονιά που άφησε μία νότα αισιοδοξίας

Είναι αλήθεια πως το 2025 ήταν ένα έτος με χαμόγελα για την Εθνική Κύπρου. Η παρουσία του Άκη Μάντζιου στο πηδάλιο, έφερε άλλον αέρα, πιο ελπιδοφόρο και παρόλο που η προσπάθεια στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μας βρήκε στην 4η θέση, εντούτοις η εικόνα που έβγαλε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στα έξι παιχνίδια που έδωσε, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Αύξησε κατά κάποιο τρόπο τις προσδοκίες για το μέλλον και στάλθηκαν μηνύματα πως υπάρχει προοπτική, φτάνει όλοι να αντιληφθούν το βάρος της φανέλας με το εθνόσημο.

Απόψε (19:00), στο «Αλφάμεγα» θα δοθεί φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Εσθονία και μια νίκη θα έδινε ένα ευχάριστο τέλος σε μια σεζόν που οι διεθνείς έδειξαν πως μπορούν για περισσότερα. Θα αποτελέσει μια καλή ντόπα για τις επόμενες προκλήσεις. Είναι ολοφάνερο πως παίζουν με περισσότερη αυτοπεποίθηση και το απέδειξαν σχεδόν σε όλα τα ματς της προκριματικής φάσης. Η Εσθονία μπορεί να είχε μια κακή προκριματική φάση (μόλις έναν βαθμό), όμως δεν είναι τόσο κακή. Εκτιμάται πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα δώσει περισσότερα λεπτά συμμετοχής σε κάποιους παίκτες που ναι μεν είχε στις κλήσεις αλλά δεν λογίζονταν βασικοί στα προηγούμενα ματς με τον Ελλαδίτη τεχνικό στον πάγκο. Όποιοι και να παίξουν, δεν αλλάζει ο στόχος της νίκης.

Νέο πρόσωπο στην αποστολή είναι ο Νικόλας Αγγελόπουλος του Εθνικού Άχνας που ήταν με την Εθνική Ελπίδων ενώ σε σχέση με τον πρόσφατο αγώνα απέναντι στην Αυστρία, επιστρέφουν οι Ιωάννης Πίττας και Κώστας Πηλέας, οι οποίοι ήταν τιμωρημένοι. Αντίθετα δεν υπολογίζονται ξανά λόγω τραυματισμού οι Λαΐφης και Αρτυματάς. Στην αποστολή να σημειώσουμε πως βρίσκονται επίσης οι: Μολ, Φαμπιάνο, Ν. Μιχαήλ, Στ. Ανδρέου, Ε. Κυπριανού, Ν. Παναγιώτου, Π. Ιωάννου, Χρ. Σιέλης, Α. Φώτη, Γ. Σατσιάς, Α. Σιήκκης, Κορρέια, Χαρ. Χαραλάμπους, Ε. Ανδρέου, Ι. Κούσουλος, Ι. Κωστή, Χαρ. Κυριάκου, Λ. Λοΐζου, Γρ. Κάστανος, Μ. Τζιωνής, Αν. Κακουλλής, Ν. Κούτσακος και Π. Σωτηρίου.

Σε αυτό το αντίο, θα ήταν καλά οι διεθνείς να έχουν τη στήριξη του κόσμου. Η γενική είσοδος έχει καθοριστεί στα πέντε ευρώ ενώ η είσοδος για τα παιδιά είναι δωρεάν. 

