Λύνονται τα χέρια του Ιδιάκεθ

Τα κεφάλια μέσα στην ΑΕΚ. Μετά από άδεια μιας εβδομάδας, οι κιτρινοπράσινοι επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις, ξεκινώντας ουσιαστικά την προετοιμασία τους για τη σαββατιάτικη (19:00) εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Σε αυτές τις 10 αγωνιστικές που έχουμε διανύσει, οι μαυροπράσινοι της Λευκωσίας αποδείχθηκαν ένας δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος για όλες τις ομάδες που αντιμετώπισαν, για αυτό και στην ΑΕΚ καλούνται να παρουσιάσουν το καλό αγωνιστικό τους πρόσωπο στο γήπεδο της πρωτεύουσας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στα πλείστα παιχνίδια που έδωσε μέχρι σήμερα και βρίσκεται στην υψηλότερη θέση από τις υπόλοιπες ομάδες που ανέβηκαν φέτος στην πρώτη κατηγορία.

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ αναμένει την τρέχουσα εβδομάδα να έχει επιστροφές βασικών του ποδοσφαιριστών σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων. Πρόκειται για παίκτες που έλειψαν πολύ από την ομάδα το προηγούμενο διάστημα λόγω μυϊκών τραυματισμών. Ο λόγος για τους Γκαρσία, Ρόντεν, Καμπρέρα, Εκπολό και Σαμπορίτ, τους οποίους ο 53χρονος τεχνικός θέλει να τους έχει όλους διαθέσιμους με την επανέναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα που περιμένει την ΑΕΚ μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων είναι ιδιαίτερα επίμονο, εξού και η τεχνική ηγεσία θα χρειαστεί να έχει γεμάτο ρόστερ και πολλές αξιόπιστες επιλογές για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού. Ήδη η ΑΕΚ μετρά μια τεράστια απώλεια, αυτήν του Γέρσον Τσακόν, ο οποίος θα χάσει ολόκληρη τη χρονιά. Το πιο πιθανόν είναι ότι στον αγώνα με τον Ολυμπιακό οι πλείστοι από τους παίκτες που ήταν τραυματίες, αν όχι όλοι, θα είναι στην αποστολή.

Από το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής θα λείψει ο τιμωρημένος Βαλεντίν Ρομπέρζ, ενώ ο Χβόργε Μιλίτσεβιτς θα εκτίσει την ποινή του στον μεθεπόμενο αγώνα, πάλι εκτός έδρας, με τον Ακρίτα Χλώρακας. Επί της ουσίας, η ΑΕΚ θα παραταχθεί στα δύο προσεχή παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς το βασικό, θεωρητικά, αμυντικό της δίδυμο. Είναι για αυτό που θεωρείται απαραίτητη η αποθεραπεία των Σαμπορίτ και Εκπολό.