Σε ρόλο σχολιαστή στο Μουντιάλ ο Κλοπ έναντι αδράς αμοιβής

Μπορεί να βρίσκεται μακριά από τους πάγκους, αλλά ο Γιούργκεν Κλοπ παραμένει κοντά στο ποδόσφαιρο. Ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ και της Ντόρτμουντ συμφώνησε να είναι ο επίσημος αναλυτής των αγώνων του Μουντιάλ στην «Magenta TV».

Μάλιστα, ο 58χρονος Γερμανός τεχνικός θα εισπράξει περίπου 1 εκατ. ευρώ για την απασχόλησή του τις περίπου 40 μέρες που διαρκεί το Παγκόσμιο Κύπελλο (από 11 Ιουνίου ως 19 Ιουλίου).

Ο Κλοπ από τον Ιανουάριο είναι υπεύθυνος για όλες τις ομάδες του Red Bull Group και δεν δείχνει διάθεση να επιστρέψει στους πάγκους. Τουλάχιστον όχι άμεσα.

sportfm.gr