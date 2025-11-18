ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε ρόλο σχολιαστή στο Μουντιάλ ο Κλοπ έναντι αδράς αμοιβής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε ρόλο σχολιαστή στο Μουντιάλ ο Κλοπ έναντι αδράς αμοιβής

Ο Γιούργκεν Κλοπ θα είναι αναλυτής αγώνων στο Μουντιάλ υπογράφοντας χρυσό συμβόλαιο.

Μπορεί να βρίσκεται μακριά από τους πάγκους, αλλά ο Γιούργκεν Κλοπ παραμένει κοντά στο ποδόσφαιρο. Ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ και της Ντόρτμουντ συμφώνησε να είναι ο επίσημος αναλυτής των αγώνων του Μουντιάλ στην «Magenta TV».

Μάλιστα, ο 58χρονος Γερμανός τεχνικός θα εισπράξει περίπου 1 εκατ. ευρώ για την απασχόλησή του τις περίπου 40 μέρες που διαρκεί το Παγκόσμιο Κύπελλο (από 11 Ιουνίου ως 19 Ιουλίου).

Ο Κλοπ από τον Ιανουάριο είναι υπεύθυνος για όλες τις ομάδες του Red Bull Group και δεν δείχνει διάθεση να επιστρέψει στους πάγκους. Τουλάχιστον όχι άμεσα.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Άρη για Κακόριν, Βανά Άλβες και το ντέρμπι με την Πάφο!

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Δύσκολα θα παραμείνει στη Ρόμα ο Τσιμίκας, δεν έχει πειστεί ο Γκασπερίνι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάρκου: «Ζούμε απίστευτες καταστάσεις με τις οφειλές»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ενα μήνα εκτός ο Σέσκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απόλλων: Πληροφορίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Ομόνοια

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λεβέντης: «Καθοριστικά τα επόμενα δύο ντέρμπι»

ΑΕΛ

|

Category image

Σε ρόλο σχολιαστή στο Μουντιάλ ο Κλοπ έναντι αδράς αμοιβής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιάννης αποχώρησε τραυματίας και το Μιλγουόκι ηττήθηκε στο Κλίβελαντ

NBA

|

Category image

Η μεγάλη ευκαιρία για Σουρινάμ και Μοντνόρ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χρόνος σε νέα πρόσωπα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Ο Μανδάς απέρριψε τον Παναθηναϊκό, θέλει Premier League ή La Liga»

Ελλάδα

|

Category image

Γεμίζει στο κατάλληλο σημείο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πιστεύει σε ανατροπή, γι' αυτό πληρώνει τις αποζημιώσεις

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Λύνονται τα χέρια του Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Για το πρώτο τρίποντο η Εθνική Ελπίδων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη