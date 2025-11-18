Απόλλων: Πληροφορίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Ομόνοια

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι από σήμερα στις 15:00 ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα απέναντι στην Ομόνοια Λευκωσίας, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 19:00, στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ».

Σε όλους τους τομείς του γηπέδου θα ισχύει ταξιθεσία, με εξαίρεση τη Νότια κερκίδα.

Τιμές & Κατηγορίες Εισιτηρίων

Στη Νότια κερκίδα δεν θα διατίθενται παιδικά εισιτήρια.

Πληροφορίες για ΑμεΑ

Για κρατήσεις θέσεων ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 25746805, Πέμπτη και Παρασκευή, μεταξύ 10:00–12:00.

Απαιτείται η κατοχή σε ισχύ κάρτας ΑμεΑ κατά την ημέρα του αγώνα.

Προϋποθέσεις αγοράς εισιτηρίου

Απαραίτητη η Κάρτα Φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.

Η έκδοσή της γίνεται μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

Για άτομα 14–18 ετών, κατόχους ARC και επισκέπτες, η έκδοση γίνεται μέσω του fancard.cy.

Για τα εισιτήρια διαρκείας απαιτείται επίσης κατοχή κάρτας μέλους του Σωματείου Απόλλων.

Σημεία πώλησης & ωράριο

Τα εισιτήρια διατίθενται:

Στο Apollon Official Store

Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας εισιτηρίων του Απόλλωνα

Μέσω της εφαρμογής Apollon FC Wallet (Android & Apple)

Ωράριο Apollon Official Store:

Τρίτη: 09:00–13:00 & 15:00–19:00

Τετάρτη: 09:00–14:30

Πέμπτη: 09:00–13:00 & 15:00–19:00

Παρασκευή: 09:00–13:00 & 15:00–19:00

Σάββατο: 09:00–14:30

Γενικές πληροφορίες – Είσοδοι & Στάθμευση

Κάτοχοι εισιτηρίων VIP Filoxenia διαθέτουν εξασφαλισμένη θέση στάθμευσης στο P1 , μπροστά από τη δυτική/κεντρική κερκίδα.

Το πάσο στάθμευσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά και πρέπει να επιδεικνύεται στην είσοδο.

Η είσοδος για τη δυτική κερκίδα γίνεται αποκλειστικά από τη VIP είσοδο, μεταξύ βόρειας και κεντρικής πύλης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν πλέον μέσω της ιστοσελίδας https://tickets.apollon.com.cy/ , να μεταφέρουν την θέση τους σε άλλο άτομο, σε περίπτωση που δεν θα παρευρεθούν στον αγώνα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορεί να γίνει η μεταφορά μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω οδηγό.

«ΑΚΥΡΩΣΗ / ΠΩΛΗΣΗ» ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας μπορούν μέσω της ιστοσελίδας https://tickets.apollon.com.cy/ , να ελευθερώσουν τη θέση τους και να τη διαθέσουν για αγορά για τους αγώνες στους οποίους δεν θα παρευρεθούν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πιο κάτω ανακοίνωση:

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα εισιτήρια, επικοινωνήστε με το Apollon Official Store στο 25 351954 ή στο 95 114846.

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Λεμεσού