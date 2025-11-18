Απόλλων: Πληροφορίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Ομόνοια
Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι από σήμερα στις 15:00 ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα απέναντι στην Ομόνοια Λευκωσίας, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 19:00, στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ».
Σε όλους τους τομείς του γηπέδου θα ισχύει ταξιθεσία, με εξαίρεση τη Νότια κερκίδα.
Τιμές & Κατηγορίες Εισιτηρίων
-
Στη Νότια κερκίδα δεν θα διατίθενται παιδικά εισιτήρια.
Πληροφορίες για ΑμεΑ
Για κρατήσεις θέσεων ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 25746805, Πέμπτη και Παρασκευή, μεταξύ 10:00–12:00.
Απαιτείται η κατοχή σε ισχύ κάρτας ΑμεΑ κατά την ημέρα του αγώνα.
Προϋποθέσεις αγοράς εισιτηρίου
-
Απαραίτητη η Κάρτα Φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
-
Η έκδοσή της γίνεται μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».
-
Για άτομα 14–18 ετών, κατόχους ARC και επισκέπτες, η έκδοση γίνεται μέσω του fancard.cy.
-
Για τα εισιτήρια διαρκείας απαιτείται επίσης κατοχή κάρτας μέλους του Σωματείου Απόλλων.
Σημεία πώλησης & ωράριο
Τα εισιτήρια διατίθενται:
-
Στο Apollon Official Store
-
Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας εισιτηρίων του Απόλλωνα
-
Μέσω της εφαρμογής Apollon FC Wallet (Android & Apple)
Ωράριο Apollon Official Store:
-
Τρίτη: 09:00–13:00 & 15:00–19:00
-
Τετάρτη: 09:00–14:30
-
Πέμπτη: 09:00–13:00 & 15:00–19:00
-
Παρασκευή: 09:00–13:00 & 15:00–19:00
-
Σάββατο: 09:00–14:30
Γενικές πληροφορίες – Είσοδοι & Στάθμευση
-
Κάτοχοι εισιτηρίων VIP Filoxenia διαθέτουν εξασφαλισμένη θέση στάθμευσης στο P1, μπροστά από τη δυτική/κεντρική κερκίδα.
-
Το πάσο στάθμευσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά και πρέπει να επιδεικνύεται στην είσοδο.
-
Η είσοδος για τη δυτική κερκίδα γίνεται αποκλειστικά από τη VIP είσοδο, μεταξύ βόρειας και κεντρικής πύλης.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν πλέον μέσω της ιστοσελίδας https://tickets.apollon.com.cy/, να μεταφέρουν την θέση τους σε άλλο άτομο, σε περίπτωση που δεν θα παρευρεθούν στον αγώνα.
Περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορεί να γίνει η μεταφορά μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω οδηγό.
«ΑΚΥΡΩΣΗ / ΠΩΛΗΣΗ» ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας μπορούν μέσω της ιστοσελίδας https://tickets.apollon.com.cy/, να ελευθερώσουν τη θέση τους και να τη διαθέσουν για αγορά για τους αγώνες στους οποίους δεν θα παρευρεθούν.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πιο κάτω ανακοίνωση:
Πληροφοριες για την ακυρωση / πωλησης θεσης εισιτηριου διαρκειας
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα εισιτήρια, επικοινωνήστε με το Apollon Official Store στο 25 351954 ή στο 95 114846.
