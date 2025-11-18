Γεμίζει στο κατάλληλο σημείο

Ο Άρης από την αρχή της σεζόν, ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα τραυματισμών. Υπήρχε περίοδος που στο ιατρικό δελτίο βρισκόντουσαν περισσότερα από πέντε ονόματα. Η πρόσφατη διακοπή του πρωταθλήματος, ωστόσο, έδωσε την ευκαιρία γι' αυτούς που είχαν τραυματισμούς να αποθεραπευτούν και αυτούς που ήταν ανέτοιμοι, να υπολογίζονται πλέον περισσότερο στο πλάνο του Άρτζομ Ράτζκοφ. Σε αυτή την κατηγορία ήταν οι Σεμέδο και Γκομίς, που στα καλά τους, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η επανέναρξη του πρωταθλήματος θα βρει την τεχνική ηγεσία να καταστρώνει τα πλάνα της, έχοντας μονάχα εκτός τον μόνιμα τραυματία εδώ και λίγο καιρό, Αλεξάντερ Κακόριν. Ο Ρώσος φορ ανεβάζει, ωστόσο. ρυθμούς και σύντομα θα μπει και αυτός στο οπλοστάσιο. Και έρχεται μια σειρά δύσκολων παιχνιδιών αφού μετά τον αγώνα με την Πάφο την προσεχή Παρασκευή (19:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης» θα ακολουθήσει η δοκιμασία με την Ένωση (εντός), το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (εκτός) και τον Απόλλωνα (τυπικά εκτός).

Το κάθε ένα στην ώρα του. Στον ορίζοντα είναι η μάχη με την Πάφο και θα προσπαθήσει να πετύχει ένα σπουδαίο διπλό, κάτι που δεν έπραξε ακόμη αφού έχασε από ΑΕΚ και ήρθε ισοπαλία με Ομόνοια ενώ πρόσφατα έφερε 1-1 και με την Ανόρθωση.