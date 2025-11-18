ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πιστεύει σε ανατροπή, γι' αυτό πληρώνει τις αποζημιώσεις

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Πάει για τον τρίτο προπονητή η Ένωση, έχοντας πίστη για ανατροπή

Μετά και την αποδέσμευση του Φανγκέιρο προτάθηκαν αρκετοί προπονητές. Και ξένοι και Κύπριοι. Α ονόματα των Γαρπόζη και Γιανέφσκι είναι τα πρώτα που κυκλοφόρησαν.   Όλα τα ονόματα αξιολογούνται και αναμένονται εξελίξεις για τον τέταρτο προπονητή που θα κοουτσάρει φέτος την Ένωση. Κάναντι, Κοσμάς, Φανγκέιρο και περιμένουμε τον τέταρτο.

Η απόφαση της διοίκησης της Ένωσης να διώξει με αποζημιώσεις και τον δεύτερο προπονητή μέσα στη χρονιά, τον Πορτογάλο Κάρλος Φανγκέιρο, δείχνει πως δεν έχει καμία διάθεση να ρίξει λευκή πετσέτα. Μπορεί, μετά από 10 αγωνιστικές, η ομάδα του Παραλιμνίου να βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας με μόλις έναν βαθμό αλλά υπάρχει πίστη για την ανατροπή των δεδομένων και παραμονή στην κατηγορία.

Μετά και την αποδέσμευση του Φανγκέιρο, που αποχώρησε με τέσσερις ήττες σε τέσσερα ματς στο πρωτάθλημα, προτάθηκαν αρκετοί προπονητές. Και ξένοι, και Κύπριοι. Ακούστηκαν κυρίως τα ονόματα των Γαρπόζη και Γιανέφσκι. Πάντως, στόχος είναι ο νέος τεχνικός να γνωρίζει την κυπριακή πραγματικότητα.

Για την ώρα στον πάγκο θα βρίσκεται ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γιώργος Κοσμάς, που έχει πάρει και τον μοναδικό βαθμό, κόντρα στον Ολυμπιακό. Εάν δεν προσληφθεί νέος προπονητής ο Κοσμάς θα κοουτσάρει την ομάδα την Κυριακή στον αγώνα με την Ανόρθωση.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Διαβαστε ακομη