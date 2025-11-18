«Ο Μανδάς απέρριψε τον Παναθηναϊκό, θέλει Premier League ή La Liga»

Πριν από μερικές ημέρες, στην Ιταλία αναφέρθηκε πως ο Χρήστος Μανδάς αναζητεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, μιας και στη Λάτσιο δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι και ο Έλληνας κίπερ θέλει να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο διεθνής γκολκίπερ, έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον σύλλογο και, όπως σας αποκάλυψε πρόσφατα το Athletiko, ο Παναθηναϊκός, ενδέχεται να κινηθεί για την απόκτηση του, τον ερχόμενο Ιανουάριο, θέλοντας να ενισχυθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Ντραγκόφσκι και Λαφόν, να μην εμπνέουν απόλυτη εμπιστοσύνη.

Οπως αναφέρει χαρακτηρισιτκά η «Corriere dello Sport», ο 24χρονος διεθνής πορτιέρε θέλει να αποχωρήσει από τους «λατσιάλι» τον προσεχή Ιανουάριο. Η αρχική αποτίμηση ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τώρα έχει μειωθεί τουλάχιστον στο μισό. Οι προσφορές θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες από 10 εκατομμύρια ευρώ. Το ιταλικό δημοσίευμα μάλιστα υποστηρίζει πως παρά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, ο Μανδάς προς το παρόν, δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

«Η Λάτσιο αναμένεται να κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι πρώτα με αποχωρήσεις και στη συνέχεια με προσθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα πιο "ζεστά" ονόματα για πιθανή έξοδο είναι ο Έλληνας τερματοφύλακας Μανδάς. Για εκείνον υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό, όμως ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να έχει αρνηθεί αυτή την προοπτική», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα των Ιταλών.

Athletiko.gr