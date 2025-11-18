ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για το πρώτο τρίποντο η Εθνική Ελπίδων

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Για το πρώτο τρίποντο η Εθνική Ελπίδων

Η ομάδα του Κωνσταντίνου Μακρίδη κυνηγάει την πρώτη νίκη στο Σαν Μαρίνο

Με μοναδικό στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων το Σαν Μαρίνο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Serravalle» και θα αρχίσει στις 19:00.

Δείτε ζωντανά τον αγώνα εδώ

Μετά από τέσσερις ήττες σε ισάριθμους αγώνες, η Εθνική μας θα επιδιώξει να κλείσει με νίκη το 2025 και πλέον θα περιμένουμε τον ερχόμενο Μάρτιο για τις επόμενες μας υποχρεώσεις.

Ο κύκλος της προετοιμασίας ενόψει Σαν Μαρίνο ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικά προβλήματα και με το δεδομένο πως η ομάδα μας θα αγωνιστεί απόψε με αλλαγές στο αρχικό πλάνο δράσης.

Στη διάθεση του Κωνσταντίνου Μακρίδη βρίσκονται οι ακόλουθοι  ποδοσφαιριστές:

Κωνσταντίνος Στυλιανού,  Παντελής Μιχαήλ, Στυλιανός Βρόντης, Λύσανδρος Ανδρέας Παπαστυλιανού, Ανδρέας Αθανασίου, Κωνσταντίνος Παττίχης, Δημητριανός Τζουλίου, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Δημήτρης Σολωμού, Συμεών Σολωμού, Ντέιβιντ Τζαμά, Κυριάκος Κυριάκου, Γιώργος Βίκτωρος, Αντρέας Χρίστου, Τίτος Προκοπίου, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Παναγιώτης Ανδρέου.

Προϊστορία με δύο νίκες

Με το Σαν Μαρίνο βρεθήκαμε ξανά αντίπαλοι στα προκριματικά του 2013. Στον πρώτο αγώνα στην Κύπρο στις 29 Μαρτίου 2011 κερδίσαμε στο Στάδιο ΓΣΠ με 6-0 και στις 29 Φεβρουαρίου 2012 κερδίσαμε στο Σαν Μαρίνο με 2-1.

Η κατάσταση στον όμιλο μας

Για τον πρώτο όμιλο σήμερα επίσης θα διεξαχθούν οι αγώνες Φινλανδία – Κόσοβο και Ρουμανία – Ισπανία.

Στη βαθμολογία προηγείται η Ισπανία με 12 βαθμούς, ακολουθεί η Φινλανδία με 9 και στην 3η θέση το Κόσοβο με 7 βαθμούς. Τέταρτη είναι η Ρουμανία με 4 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις χωρίς βαθμολογικό κέρδος Κύπρος και Σαν Μαρίνο.

Η συνέχεια είναι προγραμματισμένη τον Μάρτιο του 2025 και η Εθνική μας θα δώσει διαδοχικά παιχνίδια εντός με την Ισπανία (27/3) και εκτός με την Φινλανδία (31/3).

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα δώσει Αντερέγκεν και Μπρένο, με δυο προϋποθέσεις

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κούμαν: «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εθνικές ομάδες που να είναι καλύτερες από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε λογαριασμό με το εθνόσημο βάζοντας γκολάρα ο Ανδρέου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τι είναι το Cloudflare και πώς μια «αόρατη» υπηρεσία παρέλυσε το ίντερνετ παγκοσμίως

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Δεν βλέπει... κανέναν η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, 5/5 με τεσσάρα και φουλάρει για Euro!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Εσθονία 2-1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Καραπαπάς: «Βρήκαμε το τρόπαιο άλλης ομάδας, μας ζήτησαν να το στείλουμε με κούριερ, αλλά δεν το στείλαμε»

Ελλάδα

|

Category image

To διάστημα της «καταστροφής»

ΑΕΛ

|

Category image

Κέιν: «Μπορεί να βάλω 100 γκολ και να μην πάρω τη ''Χρυσή Μπάλα''»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ιδιοκτήτης της Krasava ανακοίνωσε συνεργασία με τη Γιουβέντους

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Εθνική: Ενδεκάδα με 10 αλλαγές από Μάντζιο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το 2026 θα βρει τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή στην επαναδιεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR

AUTO MOTO

|

Category image

Θεωρία συνομωσίας ή πραγματικότητα; Ο Μάικ Ντιν μίλησε για το «στημένο» πρωτάθλημα της Σίτι το 2012

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για Μουζακίτη από τα 45 εκατ. ευρώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη