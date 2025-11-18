Για το πρώτο τρίποντο η Εθνική Ελπίδων

Με μοναδικό στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων το Σαν Μαρίνο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Serravalle» και θα αρχίσει στις 19:00.

Δείτε ζωντανά τον αγώνα εδώ

Μετά από τέσσερις ήττες σε ισάριθμους αγώνες, η Εθνική μας θα επιδιώξει να κλείσει με νίκη το 2025 και πλέον θα περιμένουμε τον ερχόμενο Μάρτιο για τις επόμενες μας υποχρεώσεις.

Ο κύκλος της προετοιμασίας ενόψει Σαν Μαρίνο ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικά προβλήματα και με το δεδομένο πως η ομάδα μας θα αγωνιστεί απόψε με αλλαγές στο αρχικό πλάνο δράσης.

Στη διάθεση του Κωνσταντίνου Μακρίδη βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Κωνσταντίνος Στυλιανού, Παντελής Μιχαήλ, Στυλιανός Βρόντης, Λύσανδρος Ανδρέας Παπαστυλιανού, Ανδρέας Αθανασίου, Κωνσταντίνος Παττίχης, Δημητριανός Τζουλίου, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Δημήτρης Σολωμού, Συμεών Σολωμού, Ντέιβιντ Τζαμά, Κυριάκος Κυριάκου, Γιώργος Βίκτωρος, Αντρέας Χρίστου, Τίτος Προκοπίου, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Παναγιώτης Ανδρέου.

Προϊστορία με δύο νίκες

Με το Σαν Μαρίνο βρεθήκαμε ξανά αντίπαλοι στα προκριματικά του 2013. Στον πρώτο αγώνα στην Κύπρο στις 29 Μαρτίου 2011 κερδίσαμε στο Στάδιο ΓΣΠ με 6-0 και στις 29 Φεβρουαρίου 2012 κερδίσαμε στο Σαν Μαρίνο με 2-1.

Η κατάσταση στον όμιλο μας

Για τον πρώτο όμιλο σήμερα επίσης θα διεξαχθούν οι αγώνες Φινλανδία – Κόσοβο και Ρουμανία – Ισπανία.

Στη βαθμολογία προηγείται η Ισπανία με 12 βαθμούς, ακολουθεί η Φινλανδία με 9 και στην 3η θέση το Κόσοβο με 7 βαθμούς. Τέταρτη είναι η Ρουμανία με 4 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις χωρίς βαθμολογικό κέρδος Κύπρος και Σαν Μαρίνο.

Η συνέχεια είναι προγραμματισμένη τον Μάρτιο του 2025 και η Εθνική μας θα δώσει διαδοχικά παιχνίδια εντός με την Ισπανία (27/3) και εκτός με την Φινλανδία (31/3).