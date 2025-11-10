ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κυπριακό διαμάντι του Λεβαδειακού!

Λάμπει στο ελληνικό πρωτάθλημα ο 25χρονος μέσος.

Ο Λεβαδειακός διαπρέπει στο ελληνικό πρωτάθλημα και μαζί του κάνει το ίδιο και ένα δικό μας παιδί. Ο λόγος για τον Ιωάννη Κωστή, ο οποίος κατέγραψε ακόμη μια συμμετοχή στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του στην τελευταία νίκη επί του Πανσερραϊκού με 5-2.

Ο Λεβαδειακός βρίσκεται στην 4η θέση της Stoiximan Super League με 18 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από την 3η ΑΕΚ, πέντε από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και εφτά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Μάλιστα, η ομάδα του Παπαδόπουλου έχει την καλύτερη επιθετική γραμμή του πρωταθλήματος με 26 γκολ! 

Σε δέκα αγωνιστικές ο Κωστή κατέγραψε εννέα συμμετοχές και 777 λεπτά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, τον 25χρονο άσο έβαλε στο στόχαστρο του ο Παναθηναϊκός. Πάντως, αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό είναι πιθανό να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του!

Διαβαστε ακομη