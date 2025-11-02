Δεν είναι θέμα ομάδας αλλά ανθρωπιάς...

Η Ομόνοια μέσω τους ιδρύματος OMONOIA Foundation εδώ και λίγους μήνες προσπαθει να απαλύνει τον πόνο κάποιων συνανθρώπων μας. Είτε αυτό αφορά οικονομική βοήθεια ώστε να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια τους, είτε στήριξη μέσω οργανισμών για ιατρική περίθαλψη.

Όπως ήταν η πρόσφατη υπογραφή μνημονίου με τον ΠΑΣΥΚΑΦ. Και εδώ είναι η δύναμη του αθλητισμού.

Να δίνεις και να μην σε ενδιαφέρει ποια ομάδα το κάνει. Είναι θέμα ανθρωπιάς και όσοι έχουν την ευχέρεια, ας στηρίξουν ώστε όλο και περισσότεροι να τύχουν βοήθειας.

Χ.Χ