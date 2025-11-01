Ταλιχμανίδη εσύ σούπερ σταρ!

Ουσιαστικά σε «νεκρό» χρόνο, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι ο ήρωας του αγώνα αποκρούοντας το πέναλτι του Ποντικού εντυπωσιακά καθώς και την εξ επαφής κεφαλιά του Γιανσάν. Ο Ζορζίνιο τον νίκησε στην τρίτη προσπάθεια των «Περιστεριών» όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ και το 0-1 έμεινε μέχρι το τέλος.

Ο Ελλαδίτης πορτιέρε είναι ο ήρωας του αγώνα για τους μαυροπράσινους. Θυμίζουμε ότι απέκρουσε πέναλτι και στο παιχνίδι με την Ανόρθωση στο ΓΣΠ όπου ο Ολυμπιακός επίσης κέρδισε.