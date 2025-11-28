Παλαίμαχοι Απόλλων/ΑΕΛ: «Η Λεμεσός πρέπει να είναι ενωμένη»

Ακολουθεί κοινή ανακοίνωση των παλαιμάχων του Απόλλωνα και της ΑΕΛ:

«Με αφορμή τον προσεχή αγώνα μεταξύ Απόλλωνα και ΑΕΛ την Κυριακή, οι Όμιλοι Παλαιμάχων των δύο ιστορικών σωματείων της Λεμεσού απευθύνουμε κοινή έκκληση προς όλους τους φιλάθλους. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, γεγονότα που δεν τιμούν κανένα από τα δύο σωματεία οδήγησαν στην αναβολή ή ματαίωση αγώνων και προκάλεσαν πλήγμα στο ίδιο το ποδόσφαιρο της πόλης μας.

Ως άνθρωποι που φορέσαμε τη φανέλα, σεβαστήκαμε το άθλημα και υπηρετήσαμε τις ομάδες μας εντός και εκτός γηπέδων, καλούμε όλους τους οπαδούς να σταθούν στο ύψος της ιστορίας και της παράδοσης του λεμεσιανού ποδοσφαίρου.

Ζητούμε:

• Σεβασμό προς τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους διαιτητές και τους γύρω φιλάθλους.

• Αποχή από βίαιες ή επικίνδυνες συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και το μέλλον του αθλήματος.

• Στήριξη της ομάδας με πάθος, αλλά με τρόπο που να προάγει τον αθλητισμό και την αξιοπρέπεια.

Η Λεμεσός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να δημιουργεί ατμόσφαιρα, ξέρει να γεμίζει γήπεδα και να στηρίζει τις ομάδες της με περηφάνια. Ας μη δώσουμε σε κανέναν την ευκαιρία να σκιάσει το ντέρμπι, ούτε να στιγματίσει τη νεότερη γενιά φιλάθλων.

Απόλλων και ΑΕΛ μπορούν να είναι αντίπαλοι στο γήπεδο, αλλά η Λεμεσός πρέπει να είναι ενωμένη στην καταδίκη της βίας. Ευχόμαστε έναν όμορφο, ανταγωνιστικό και —πάνω απ’ όλα— ασφαλή αγώνα για όλους».