Ιστορική πρεμιέρια με ήττα

Η Εθνική Κύπρου έχασε απόψε με 100-60 από την Κροατία εκτός έδρας, στο πλαίσιο της πρεμιέρας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης 2027 της FIBA.

Οι Κροάτες ήταν σαφώς ανώτεροι και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο αποψινός αγώνας είχε ιστορική σημασία, καθώς για πρώτη φορά η Εθνική Ανδρών συμμετέχει στη συγκεκριμένη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σηματοδοτώντας μία νέα σελίδα για την κυπριακή καλαθοσφαίριση σε διεθνές επίπεδο.

Επόμενος αγώνας: Κύπρος – Γερμανία (εντός έδρας)

Ο επόμενος αγώνας της Εθνικής Ανδρών είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», με αντίπαλο τη Γερμανία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών.