Έγινε «καπνός» μόλις έμαθε ότι θα γίνει πατέρας ο Ντεπάι!

Ο Ολλανδός άσος είναι για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι όμως για την απόδοσή του.

Ντόρος έχει προκληθεί στη Βραζιλία σχετικά με τον Μέμφις Ντεπάι, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ολλανδός άσος της Κορίνθιανς φέρεται να εξαφανίστηκε μόλις έμαθε ότι η influencer Λάρι Σιμόες είναι έγκυος στο παιδί του.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο σταρ της Κορίνθιανςεξαφανίστηκε μόλις έμαθε ότι η influencer Λάρι Σιμόες είναι έγκυος στο παιδί του.

Η ιστορία, που έχει προκαλέσει σάλο στα social media της Βραζιλίας, ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Ντεπάι γνώρισε τη Λάρι σε ένα πάρτι γενεθλίων στο Σάο Πάολο.

Η σχέση τους κράτησε μερικούς μήνες, όμως, όπως υποστηρίζει η ίδια, όλα άλλαξαν όταν του ανακοίνωσε πως περιμένει παιδί.

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Διαβαστε ακομη