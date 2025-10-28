ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από MVP στο Champions League, μοιραίος στο ΓΣΠ ο Νταβίντ Λουίζ

Από MVP στο Champions League, μοιραίος στο ΓΣΠ ο Νταβίντ Λουίζ

Ατόπημα από τον Βραζιλιάνο αστέρα σε ένα κομβικό σημείο.

Δεν λειτούργησε σωστά ο Νταβίντ Λουίζ και υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στο Γιόβετιτς, με αποτέλεσμα να σφυριχθεί πέναλτι (μέσω VAR) και η Ομόνοια να πετύχει σπουδαία ανατροπή επί της Πάφου στο ΓΣΠ στις καθυστερήσεις. 

Ο Βραζιλιάνος σταρ μπήκε ως αλλαγή στο ημίχρονο αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά, όπως έπραξε απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι την περασμένη Τρίτη (21/10) στο Καζακστάν. Σε ένα ματς που αναδείχθηκε και MVP. 

Το βράδι της Δευτέρας όμως ήταν... μοιραίος. Έκανε ένα σημαντικό λάθος και η ομάδα του το... πλήρωσε με ήττα που την έριξε από την κορυφή.

Διαβαστε ακομη