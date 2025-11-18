Γιαμάλ: «Το Μονζουίκ ήταν μόνο η αρχή, στο Καμπ Νου θα γραφτεί ιστορία»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Το νέο λαμπρό αστέρι της Μπαρτσελόνα ακούει στο όνομα Λαμίν Γιαμάλ.
Ο μόλις 18 ετών Ισπανός έχει προλάβει να γίνει ο κινητήριος μοχλός στην καλοκαρδισμένη μηχανή του Χάνσι Φλικ.
Ο Γιαμάλ καθιερώθηκε στην 11άδα των «μπλαουγκράνα» όταν η ομάδα αγωνιζόταν στο Μονζουίκ, λόγω των εργασιών για την ανακαίνιση του Καμπ Νου.
Πλέον όμως η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ιστορικό της γήπεδο έχει ξεκινήσει και ο Λαμίν Γιαμάλ δηλώνει έτοιμος για να γράψει… ιστορία.
Συγκεκριμένα ο νεαρός τόνισε στα social media: «Το Μονζουίκ ήταν μόνο η αρχή, στο Καμπ Νου θα γραφτεί ιστορία»
sport-fm.gr