Γιαμάλ: «Το Μονζουίκ ήταν μόνο η αρχή, στο Καμπ Νου θα γραφτεί ιστορία»

Το νέο λαμπρό αστέρι της Μπαρτσελόνα ακούει στο όνομα Λαμίν Γιαμάλ.

Ο μόλις 18 ετών Ισπανός έχει προλάβει να γίνει ο κινητήριος μοχλός στην καλοκαρδισμένη μηχανή του Χάνσι Φλικ.

Ο Γιαμάλ καθιερώθηκε στην 11άδα των «μπλαουγκράνα» όταν η ομάδα αγωνιζόταν στο Μονζουίκ, λόγω των εργασιών για την ανακαίνιση του Καμπ Νου.

Πλέον όμως η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ιστορικό της γήπεδο έχει ξεκινήσει και ο Λαμίν Γιαμάλ δηλώνει έτοιμος για να γράψει… ιστορία.

Συγκεκριμένα ο νεαρός τόνισε στα social media: «Το Μονζουίκ ήταν μόνο η αρχή, στο Καμπ Νου θα γραφτεί ιστορία»

ΔΙΕΘΝΗ

