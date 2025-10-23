Με ωτασπίδες ο κόουτς της Μπόντο/Γκλιμτ στο γήπεδο της Γαλατά!

Θα μπορούσε να είναι μια δικαιολογία από πλευράς των παικτών του για την αρνητική επίδραση που θα είχε στη συγκέντρωσή τους η φασαρία από τις εξέδρες και η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Τούρκοι, αλλά ο κόουτς της Μπόντο σίγουρα δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί το ίδιο.

Ο Κίετιλ Κνούτσεν εμφανίστηκε στο Rams Park της Κωνσταντινούπολης με ωτασπίδες, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον θόρυβο που έφτανε στ’ αυτιά του, γλιτώνοντας ό,τι υπέστησαν οι παίκτες και ο κόουτς της Λίβερπουλ πριν λίγο καιρό.

