Με ωτασπίδες ο κόουτς της Μπόντο/Γκλιμτ στο γήπεδο της Γαλατά!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Έχοντας προφανώς ενημερωθεί για τον θόρυβο που δημιουργούν οι οπαδοί της Γαλατασαράι, ο Κίετιλ Κνούτσεν φρόντισε ώστε να ελαχιστοποιήσει την ενόχληση στ’ αυτιά του!
Θα μπορούσε να είναι μια δικαιολογία από πλευράς των παικτών του για την αρνητική επίδραση που θα είχε στη συγκέντρωσή τους η φασαρία από τις εξέδρες και η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Τούρκοι, αλλά ο κόουτς της Μπόντο σίγουρα δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί το ίδιο.
Ο Κίετιλ Κνούτσεν εμφανίστηκε στο Rams Park της Κωνσταντινούπολης με ωτασπίδες, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον θόρυβο που έφτανε στ’ αυτιά του, γλιτώνοντας ό,τι υπέστησαν οι παίκτες και ο κόουτς της Λίβερπουλ πριν λίγο καιρό.
sport-fm.gr