Ζημιά στον Ολυμπιακό;

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΛ, αναμένεται στην Αθήνα τη Κυριακή 16/11 και αφότου υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα του Περιστερίου, πιάνει άμεσα δουλειά.

Πάντως, ο Ντούσαν αναλαμβάνει τον Ατρόμητο σε μία δύσκολη περίοδο, καθώς μετρά μόνο 9 βαθμούς στις 10 πρώτες αγωνιστικές της Super League.

Και μάλιστα ξεκινά μ΄ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τη πορεία του εκεί καθώς με την επανέναρξη, ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής (22/11, 20:00).

Αν καταφέρει να κάνει την ζημιά στους περσινούς πρωταθλητές στο ντεμπούτο του, τότε θα ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θητεία του στη Super League.