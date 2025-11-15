ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζημιά στον Ολυμπιακό;

Μεγάλη πρόκληση για τον Ντούσαν Κέρκεζ ο Ατρόμητος

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΛ, αναμένεται στην Αθήνα τη Κυριακή 16/11 και αφότου υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα του Περιστερίου, πιάνει άμεσα δουλειά. 

Πάντως, ο Ντούσαν αναλαμβάνει τον Ατρόμητο σε μία δύσκολη περίοδο, καθώς μετρά μόνο 9 βαθμούς στις 10 πρώτες αγωνιστικές της Super League.

Και μάλιστα ξεκινά μ΄ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τη πορεία του εκεί καθώς με την επανέναρξη, ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής (22/11, 20:00). 

Αν καταφέρει να κάνει την ζημιά στους περσινούς πρωταθλητές στο ντεμπούτο του, τότε θα ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θητεία του στη Super League. 

 

 

 

Διαβαστε ακομη