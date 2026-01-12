Εξαιρετική πρεμιέρα στα Cyprus Road Races Grand Prix 2026

Εξαιρετικά ξεκίνησε η νέα χρονιά των αγώνων σε δημόσιο δρόμο Cyprus Road Races Grand Prix, καθώς οι εκατοντάδες δρομείς που έλαβαν μέρος στην πρώτη διοργάνωση τού 2026 στη Λάρνακα, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, απόλαυσαν τη συμμετοχή τους. Οι καιρικές συνθήκες στον παραλιακό δρόμο των Φοινικούδων ήταν αρκετά καλές και βοήθησαν όλους τους δρομείς, κάθε ηλικίας, να τρέξουν τις αποστάσεις των 10 και 5 χιλιομέτρων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με αρκετούς να βελτιώνουν τις ατομικές τους επιδόσεις. Στον δρόμο των Medochemie 10 χιλιομέτρων, νικητής στους άνδρες -με μεγάλη διαφορά- ήταν ο Γιώργος Τοφή και στις γυναίκες η Σβιτλάνα Κορόμπκινα. Στα ΚΕΑΝ 5 χιλιόμετρα πρώτος στους άνδρες τερμάτισε ο Ανδρέας Προδρόμου και στις γυναίκες η… 13χρονη Δέσποινα Λεμονάρη. Υπέροχοι ήταν και οι αγώνες ενός (1) χιλιομέτρου Metro Kids Race και Blue Pharmacy Family Fun Run.

Θυμίζουμε ότι οι φετινοί αγώνες σε δημόσιο δρόμο, τους οποίους συνδιοργανώνουν η ΚΟΕΑΣ, η Αστυνομία Κύπρου και η Εθνική Φρουρά, είναι αφιερωμένοι στην καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου και τα έσοδα από τον παιδικό αγώνα θα διατεθούν στο Ίδρυμα «Νικόλας Ζωή».

* Ευχαριστούμε τον Δήμο Λάρνακας, όλους τούς χορηγούς και όλους όσοι συνέβαλαν με τον οποιονδήποτε τρόπο, για την υπέροχη πρεμιέρα στη χρονιά των Cyprus Road Races Grand Prix.

* Ο 2ος αγώνας στο 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου στον Δήμο Στροβόλου και μπορείτε να κάνετε από τώρα την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/cgpstrovolos/

* Στη διοργάνωση του Στροβόλου θα πραγματοποιηθεί και το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μισού Μαραθωνίου, ο οποίος είναι ανοικτός για συμμετοχή σε όποιον και όποια ενδιαφέρεται να τρέξει τα 21,075 χιλιόμετρα. Οι εγγραφές γίνονται στην ίδια ιστοσελίδα που αναφέρουμε πιο πάνω.

* Θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι τα αποτελέσματα στα Cyprus Road Races Grand Prix είναι αναγνωρισμένα επίσημα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου.

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τούς πέντε (5) πρώτους νικητές και νικήτριες, από τους αγώνες της Κυριακής (11/01/26) στη Λάρνακα. Τα πλήρη αποτελέσματα σε κάθε απόσταση μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/cgplarnaca/

* Στη φωτογραφία τα βάθρα των νικητών και νικητριών στα 10 και 5 χιλιόμετρα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Νίκανδρος Στυλιανού

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ – ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

MEDOCHEMIE 10ΧΜ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γιώργος Τοφή (Ice Power Team) 32:30.31

(2) Νετσάτ Τσαπούν (ανεξάρτητος) 34:53.33

(3) Σέρχιο Μπανδίτο (Lazy Trailrunners) 35:54.15

(4) Νικόλας Γεωργίου (Ομόνοια Runners) 36:12.21

(5) Πάρις Καλλής (ΑΣΑΕΦ) 36:38.13

MEDOCHEMIE 10ΧΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Σβιτλάνα Κορόμπκινα (ΓΣΟ) 39:05.70

(2) Μέιβι Ελίζαμπεθ Έβανς (ΓΣΠ) 40:44.92

(3) Αντωνία Στέλικου (ΓΣΖ) 41:20.38

(4) Οξάνα Ολσιέβσκαγια (ανεξάρτητη) 42:45.35

(5) Σνεζιάνα Μπελιάεβα (Ice Power Team) 45:14.94

ΚΕΑΝ 5ΧΜ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ανδρέας Προδρόμου (ΑΣΑΕΦ) 16:14.34

(2) Νικόλας Φράγκου (ΑΣΑΕΦ) 16:50.10

(3) Αλμπέρτο Μπούλο (ανεξάρτητος) 17:07.04

(4) Γκέιβιν Τζόουνς (ανεξάρτητος) 18:23.97

(5) Ιγκόρ Μπιτκίν (XM Team) 18:27.61

ΚΕΑΝ 5ΧΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Δέσποινα Λεμονάρη (ΓΣΚ) 19:21.27

(2) Μαρία Παναγιώτου (ΓΣΕ) 19:39.42

(3) Ιρίνα Μπέβτσικ (Ice Power Team) 19:41.33

(4) Βικτόρια Ανδρέου (Dromea Racing) 19:48.78

(5) Γεωργία Μάτολη (ανεξάρτητη) 20:30.16