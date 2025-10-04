UEFA: «Καμπάνα» στην Νις για το ματς με την Ρόμα στο UEL

Το συμβούλιο ελέγχου, δεοντολογίας και πειθαρχικών θεμάτων της UEFA αποφάσισε, να διατάξει την εκτέλεση του πειθαρχικού μέτρου που είχε ανασταλεί και επιβληθεί στις 11η Δεκεμβρίου 2024, δηλαδή το μερικό κλείσιμο του σταδίου της Νις (δηλαδή οι τομείς H2 και I2) κατά τη διάρκεια του επόμενου ευρωπαϊκού της αγώνα στον οποίο θα αγωνιστεί ως γηπεδούχος, για άναμμα καπνογόνων σύμφωνα με το αρθρο 26(3) του πειθαρχικού κανονισμού.

Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ρόμα (1-2) στο Europa League στις 24 Σεπτεμβρίου.