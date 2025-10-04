Eυρωπαϊκός θαυμασμός!

Η τρομερή ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ έκανε σμπαράλια τη φημισμένη Αλκμάαρ Ολλανδίας, η οποία, ναι μεν έπαιξε με αριθμητικό μειονέκτημα σ’ όλο τον αγώνα, ωστόσο αυτό σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να μειώσει την εντυπωσιακή εμφάνιση και την ιστορική νίκη των Λαρνακέων. Σίγουρα η αποβολή του ποδοσφαιριστή της Αλκμάαρ, μόλις στο 2΄, ήταν καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα εξέλιξη του αγώνα, αλλά και η ΑΕΚ με αριθμητικό μειονέκτημα αγωνιζόταν όταν κέρδισε πριν δύο εβδομάδες τον Άρη Λεμεσού. Η ΑΕΚ με την εμφάνισή της άφησε άφωνους άπαντες, σε Κύπρο και Ευρώπη. Στο μεγαλύτερο διάστημα του 90λεπτου έπαιξε την Αλκμάαρ (είναι 5η στη βαθμολογία του ολλανδικού πρωταθλήματος) όπως «η γάτα το ποντίκι». Ειδικά στο πρώτο 45λεπτο, το γήπεδο είχε κατηφορίσει προς την εστία των Ολλανδών. Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική. Πραγματοποίησε μακράν το καλύτερο 45λεπτό της εδώ και αρκετό καιρό. Χωρίς υπερβολή, το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν και διπλάσιο, εάν κυρίως οι Μπάγιτς και Ρούμπιο ήταν πιο εύστοχοι στις κλασικές ευκαιρίες που απώλεσαν στο πρώτο μέρος.

Οι κιτρινοπράσινοι είχαν δύο δοκάρια και σωρεία ξεκάθαρων ευκαιριών. Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να τα έχουν χαμένα μπροστά στη φοβερή επιθετικότητα της ΑΕΚ. Ήταν η δεύτερη φετινή τεσσάρα της ΑΕΚ μέσα στην «Αρένα» σε ευρωπαικό παιχνίδι, αφού είχε προηγηθεί η νίκη 4-1 επί της Λέγκια Βαρσοβίας στις 7 Αυγούστου, στο πλαίσιο του Γ΄ προκριματικού γύρου του Europa League. Μέχρι σήμερα, στο φετινό ευρωπαικό της οδοιπορικό, η ΑΕΚ μέσα στην έδρα της έχει τέσσερις νίκες (Παρτιζάν, Τσέλιε, Λέγκια, Αλκμάαρ) και μία ήττα (Μπραν).

Επί της ουσίας, η ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στη League Phase του Conference League και από την πρεμιέρα έχει (δικαιολογημένα) δημιουργήσει φιλοδοξίες κι ελπίδες για πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Βέβαια, στην 2η αγωνιστική θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Αγγλίας, την Κρίσταλ Πάλας, στο Λονδίνο. Παιχνίδι με σαφώς τεράστιο βαθμό δυσκολίας. Το ζητούμενο, πάντως, για την ΑΕΚ είναι η ομαλή μετάβαση και «προσγείωσή» της στο κυπριακό πρωτάθλημα, αφού αύριο Κυριακή θα υποδεχθεί την Πάφος F.C.

Εκτός από το πολύ δύσκολο εμπόδιο των περσινών πρωταθλητών, οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να ξεπεράσουν κούραση και αγωνιστικά προβλήματα (στον κατάλογο των τραυματιών προστέθηκε και ο Εκπολό).

Ιστορία εις διπλούν

Εκτός από την ομάδα της ΑΕΚ, ιστορία έγραψε και ο μεσοεπιθετικός Δαβίδ Γερασίμου, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα στο 84ο λεπτό. Ο Γερασίμου είναι μόλις 15 ετών και 11 μηνών κι έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της ΟΥΕΦΑ που συμμετέχει σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ένα μεγάλο επίτευγμα για τον νεαρό παίκτη, ο οποίος κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της ΑΕΚ. Το έχουμε ξαναγράψει, η ΑΕΚ έχει μεγάλη ανάγκη από γηγενείς παίκτες. Μακάρι να υπάρξει η ανάλογη συνέχεια.