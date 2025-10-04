ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασε από το Λιντς και επέστρεψε στις νίκες η Τότεναμ

Μετά από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες, η Τότεναμ χαμογέλασε ξανά, επικρατώντας 2-1 της Λιντς Γιουνάιτεντ στο Έλαντ Ρόουντ.

Τον δρόμο για τη νίκη των Λονδρέζων άνοιξε στο 23’ με σουτ του Τελ που κόντραρε, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν έντεκα λεπτά αργότερα με κοντινή προσπάθεια του Οκαφόρ μετά από επέμβαση του Βικάριο.

Εντέλει, η ομάδα του Τόμας Φρανκ πήρε τους τρεις βαθμούς χάρη στο γκολ του Κουντούς, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ στο 57’.

Με τη νίκη αυτή, η Τότεναμ έπιασε την Μπόρνμουθ στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Premier League, με τη Λιντς από την άλλη να μένει δωδέκατη.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 03/10Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1

(78', 90'+6' Σεμένιο, 84' Κλάιφερτ - 70' Σεσενιόν)

 

 

Σάββατο 04/10Λιντς-Τότεναμ 1-2

 

(34' Οκαφόρ - 23' Τελ, 57' Κουντούς)

 

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ (17:00)

 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ (17:00)

 

Τσέλσι-Λίβερπουλ (17:00)

 

Κυριακή 05/10Άστον Βίλα-Μπέρνλι (16:00)

 

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

 

Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

 

Γουλβς-Μπράιτον (16:00)

 

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

ΔΙΕΘΝΗ

