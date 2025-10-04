Ίντερ Μαϊάμι: Πάει για την έκπληξη με Ρεγκιλόν

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ισπανός αριστερός μπακ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην... παρέα του Λιονέλ Μέσι στο MLS.

Μια πολύ ξαφνική και γεμάτη... έκπληξη είδηση έβγαλε ο γνωστός και έγκριτος ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όσον αφορά τα μεταγραφικά. Ο Ιταλός με ανάρτησή του γνωστοποίησε πως ο Σέρχιο Ρεγκιλόν, που μεταξύ άλλων απασχόλησε και το ρεπορτάζ της AEK Αθηνών συνεχίζει στην... άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Στα 28 του χρόνια και ύστερα από 268 συμμετοχές στο κορυφαίο επίπεδο, ο Ρεγκιλόν ετοιμάζει βαλίτσες για τις ΗΠΑ, έχοντας -όπως αναφέρεται- απορρίψει ενδιαφέρουσες προτάσεις που είχε στα χέρια του.

gazzetta.gr