Στο Κουβέιτ το γαλλικό Σούπερ Καπ στις 8 Ιανουαρίου

 Το Κουβέιτ θα φιλοξενήσει τον αγώνα του γαλλικού Σούπερ Καπ («Trophee des Champions») μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μαρσέιγ στις 8 Ιανουαρίου 2026, ανακοίνωσε (4/10) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κουβέιτ(KWA).

«Ο πρόεδρος Σεΐχης Αχμάντ Αλ-Γιουσέφ Αλ-Σαμπάχ υπέγραψε συμφωνία με τη Ligue 1 για τη διεξαγωγή του αγώνα στις 8 Ιανουαρίου στο διεθνές στάδιο Τζαμπέρ Αλ-Αχμάντ», ανέφερε η KWA στο X.

Θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη  διοργάνωση του «Trophee des Champions» που θα διεξαχθεί εκτός Γαλλίας, μετά το Κατάρ που φιλοξένησε τον αγώνα πέρυσι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει κερδίσει το γαλλικό Σούπερ Καπ σε καθεμία από τις τρεις τελευταίες σεζόν, επεκτείνοντας το ρεκόρ της σε 13 τίτλους. Η Μαρσέιγ έχει σηκώσει το τρόπαιο τρεις φορές, πιο πρόσφατα το 2011.

