Φλικ: «Ο Γιαμάλ δεν είναι καλά, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει και εάν θα προλάβει το Clasico»

Φλικ: «Ο Γιαμάλ δεν είναι καλά, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει και εάν θα προλάβει το Clasico»

O προπονητής της Μπαρτσελόνα Χάνσι Φλικ , μιλώντας σήμερα (4/10) στους δημοσιογράφους, ενόψει της αυριανής (5/10) αναμέτρησης με την εκτός έδρας απέναντι στη Σεβίλη για τη La Liga (8η αγωνιστική), είπε ότι δεν ξέρει ακόμα εάν ο Λαμίν Γιαμάλ καταφέρει να προλάβει  το Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/10-17:15).

Κάτι που φαίνεται να απομακρύνει το ενδεχόμενο συμμετοχής του 18χρονου  Ισπανού σούπερ  σταρ της Μπαρτσελόνα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (21/10-19:45), στην League phase Champions League(3η αγωνιστική).

 Χθες η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε, ότι ο  Γιαμάλ, αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις στον προσαγωγό, μετά το ματς του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν και  υπολογίζεται να μείνει 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης, με συνέπεια να αποκλειστεί αμέσως και από την εθνική Ισπανίας, όπου είχε κληθεί.

 

 

 

 «Ένιωθε καλά. Αν δεν ήταν, δεν θα είχε παίξει εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν. Μίλησα μαζί του. Σήμερα είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι καλά», είπε ο Γερμανός προπονητής  της Μπαρτσελόνα στους δημοσιογράφους.

 

 «Μίλησα μαζί του σήμερα το πρωί. Μιλήσαμε. Και του είπαμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Όλοι γνωρίζουν την ποιότητά του, αλλά είναι δική μου ευθύνη  για τον χρόνο παιχνιδιού που θα του δώσω όταν επιστρέψει. Και θα το κάνω. Αν οι παίκτες δεν είναι στο 100%, επικεντρώνονται στα δυνατά τους σημεία και είναι απίστευτος με την μπάλα, αλλά πρέπει επίσης να είσαι καλός και εκτός μπάλας. Πρέπει να διαχειρίζεσαι καλά τον χρόνο παιχνιδιού σου», τόνισε και συνέχισε:

 

 «Δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει... με αυτόν τον τραυματισμό, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μυϊκός τραυματισμός. Δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει σε δύο, τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει για το Clásico. Πρέπει να διαχειριστούμε τον χρόνο παιχνιδιού του. Θα συνεργαστεί με την ομάδα αποκατάστασης. Θα το πάει βήμα βήμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.»

 

Διαβαστε ακομη