Το μήνυμα του Γκραντ για την διαιτησία: «Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό; Αρχίζει και γίνεται προσωπικό»

Ο Τζέριαν Γκραντ δεν κρατήθηκε και έστειλε το δικό του μήνυμα για τη διαιτησία της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR το βράδυ της Παρασκευής (4/10) δεν τα κατάφερε κόντρα στη Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να φεύγουν από την Αθήνα έχοντας επικρατήσει με 103-96.

Έντονη ήταν η δυσαρέσκεια των φιλάθλων του «τριφυλλιού», οι οποίοι πέρα από την εικόνα της ομάδας τους, είχαν παράπονα και από τη διαιτησία, με τον Τζέριαν Γκραντ μάλιστα να συμφωνεί μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος γκαρντ κοινοποίησε μία δημοσίευση όπου ένας φίλαθλος έκανε παράπονα ως προς τις αποφάσεις των διαιτητών και σημείωσε ο ίδιος: «Μπορούμε και θα παίξουμε καλύτερα. Αλλά και αυτοί (οι διαιτητές) μπορούν να γίνουν καλύτεροι επίσης, έλα τώρα. Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό ως επτά φορές πρωταθλητές παρακαλώ. Αρχίζει να έχει την αίσθηση ότι είναι προσωπικό».

We can and we will play better. But can they be better too, come on. Can we get some respect as 7x Champs please. It’s starting to feel personal smh. https://t.co/qQQGUDfPNG — Jerian Grant (@JerianGrant) October 4, 2025

