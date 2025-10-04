ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μήνυμα του Γκραντ για την διαιτησία: «Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό; Αρχίζει και γίνεται προσωπικό»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το μήνυμα του Γκραντ για την διαιτησία: «Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό; Αρχίζει και γίνεται προσωπικό»

Ο Τζέριαν Γκραντ δεν κρατήθηκε και έστειλε το δικό του μήνυμα για τη διαιτησία της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR το βράδυ της Παρασκευής (4/10) δεν τα κατάφερε κόντρα στη Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να φεύγουν από την Αθήνα έχοντας επικρατήσει με 103-96.

Έντονη ήταν η δυσαρέσκεια των φιλάθλων του «τριφυλλιού», οι οποίοι πέρα από την εικόνα της ομάδας τους, είχαν παράπονα και από τη διαιτησία, με τον Τζέριαν Γκραντ μάλιστα να συμφωνεί μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος γκαρντ κοινοποίησε μία δημοσίευση όπου ένας φίλαθλος έκανε παράπονα ως προς τις αποφάσεις των διαιτητών και σημείωσε ο ίδιος: «Μπορούμε και θα παίξουμε καλύτερα. Αλλά και αυτοί (οι διαιτητές) μπορούν να γίνουν καλύτεροι επίσης, έλα τώρα. Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό ως επτά φορές πρωταθλητές παρακαλώ. Αρχίζει να έχει την αίσθηση ότι είναι προσωπικό».

 

 

gazzetta.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έγραψε ιστορία με τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του πρωταθλήματος πόλο ο Ολυμπιακός!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φιγουράρει μόνη στην κορυφή η ΠΑΕΕΚ (αποτελέσματα Β' Κατηγορίας)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Mε αλλαγές ο Απόλλωνας στην Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Να παίξουμε με την Κηφισιά σα να είναι τελικός του… Champions League»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Παραλίγο... Μπεντ από το 2009 στο γκολ της Λιντς, με μπαλόνι να φτάνει στην εστία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρασε από το Λιντς και επέστρεψε στις νίκες η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τζιωνής... με φανέλα Κακουλλή στο γυμναστήριο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο Κουβέιτ το γαλλικό Σούπερ Καπ στις 8 Ιανουαρίου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μήνυμα του Γκραντ για την διαιτησία: «Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό; Αρχίζει και γίνεται προσωπικό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι εντεκάδες στο ΓΣΠ για το Ολυμπιακός-ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το μοναδικό «τρεμπλ» της οικογένειας Κλάιφερτ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Eυρωπαϊκός θαυμασμός!

ΑΕΚ

|

Category image

UEFA: «Καμπάνα» στην Νις για το ματς με την Ρόμα στο UEL

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ίντερ Μαϊάμι: Πάει για την έκπληξη με Ρεγκιλόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: «Ο Γιαμάλ δεν είναι καλά, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει και εάν θα προλάβει το Clasico»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη