Μπαίνει με φόρα και κόσμο στο Conference

Με έντονο «πράσινο» παλμό αναμένεται να διεξαχθεί η αποψινή αναμέτρηση της Ομόνοιας απέναντι στη Μάιντς, για την πρεμιέρα της στη φάση των ομίλων του UEFA Conference League 2025/26.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεπεράσει τις 12.000, αποδεικνύοντας τη στήριξη του κόσμου της Ομόνοιας στην ευρωπαϊκή προσπάθεια της ομάδας.

Παράλληλα, στο ΓΣΠ θα δώσουν το «παρών» και περίπου 1.300 φίλοι της Μάιντς, συνοδεύοντας την ομάδα τους στην πρώτη της έξοδο για τη φετινή ευρωπαϊκή διοργάνωση