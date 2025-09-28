Το παιχνίδι που χάλασε την χημεία Τραμετσάνι-παικτών

Aπό τη 2η αγωνιστική και μετά την ήττα από την ΑΕΚ άρχισε να χαλάει η χημεία μεταξύ Πάολο Τραμετσάνι και παικτών, υποστήριξε ο πρόεδρος της ΑΕΛ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, στην εκπομπή Goal N’Roll της Cytavision.

«Μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ έγιναν δύο στρατόπεδα» ανάφερε μεταξύ άλλων, ενώ ανάφερε ότι από όσα άκουσε από τους παίκτες υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας και φόβος.

Σε ερώτηση αν θεωρεί ότι ήταν λανθασμένη η πρόσληψη Πάολο Τραμετσάνι, απάντησε: «Φάνηκε πως ναι. Το 90% των προπονητών δεν τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Είπαμε να φέρουμε κάποιον που έπιασε πρωτάθλημα στην Κύπρο, που έχει τρέλα, που αντέχει την πίεση. Τα είχε στο βιογραφικό του».